Minas recebe mais de 935 mil doses de vacinas contra Covid-19

Distribuição do 38º lote começa na segunda-feira (16/8)

da Redação - 16/08/2021 07:20

Para dar continuidade à maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES-MG), recebeu, nessa sexta-feira (13/8), 162.630 doses da Pfizer e 257.480 da CoronaVac / Butantan, referentes às 38ª remessa, e mais 192.600 da CoronaVac/Butantan e 322.920 da Pfizer, da 39ª remessa, totalizando 935.630 doses.



Os imunizantes chegaram à Central Estadual de Rede de Frio por via terrestre.

As vacinas da 38ª remessa serão distribuídas aos municípios já na segunda-feira (16/8), para dar continuidade à vacinação do grupo de pessoas de 45 a 49 anos de idade e caminhoneiros. Com essa remessa, também será finalizada a primeira dose de todas as pessoas incluídas no grupo de caminhoneiros.

Já a 39ª remessa, que não estava com chegada prevista, será destinada à primeira e segunda doses das pessoas acima de 18 anos.

Vacinação

Até 13/8, já foram aplicadas em Minas Gerais quase 16 milhões de vacinas, sendo 11.122.980 referente à primeira dose, 4.390.188 à segunda e 466.250 doses únicas. Do total, 67,86% da população adulta mineira já foi vacinada com a primeira dose e 29.63% estão com o esquema vacinal completo. Os dados são do painel Vacinômetro, disponível em coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro.

O Governo de Minas pretende vacinar todas as pessoas acima de 18 anos com pelo menos uma dose até o fim de setembro. A cobertura depende do envio de imunizantes suficientes pelo Ministério da Saúde.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa



1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021



2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021



3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021



4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021



5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021



6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021



7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021



8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021



9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021



10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021



11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021



12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021



13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021



14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021



15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021



16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021



17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021



18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021



19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac.

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021.



20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021



21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021



22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021



23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021



24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021



25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021



26ª remessa

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021



27ª remessa

346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021



28ª remessa

624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021

112.320 doses da Pfizer, em 01/7/2021

342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021



29ª remessa

271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021



30ª remessa

379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7/2021



31ª remessa

171.400 doses da CoronaVac, em 19/7/2021

550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7/2021



32ª remessa

330.600 doses da CoronaVac, 103.260 doses da AstraZeneca e 209.430 doses do imunizante da Pfizer, em 27/7/2021 e 234.750 doses da AstraZeneca, em 28/7/2021



33ª remessa

351 mil doses da Pfizer e 290.200 da Coronavac, em 30/7/2021



34ª remessa

221.130 doses da Pfizer e 118.400 doses da CoronaVac, em 4/8/2021



35ª remessa

349.830 doses da Pfizer, 425.650 doses da AstraZeneca e 8.650 doses da Janssen, em 6/8/2021



36ª remessa

141.200 doses da CoronaVac e 296.010 doses da Pfizer, em 9/8/2021



37ª remessa

104.130 doses da Pfizer e 104.250 doses da Astrazeneca, em 11/8/2021



38ª remessa

162.630 doses da Pfizer e 257.480 doses da CoronaVac, em 13/8/2021



39ª remessa

322.920 doses da Pfizer e 192.600 doses da CoronaVac, em 13/8/2021