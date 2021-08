Vacinação contra Covid-19 segue nesta quarta-feira

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem originais e cópias de documento

da Redação - 17/08/2021 18:22

Jovens com 22 anos, nascidos entre setembro e dezembro, recebem a primeira dose da vacina contra o coronavírus, nesta quarta-feira, 18. A campanha de imunização contra a Covid-19, realizada pela Secretária de Saúde (SS) da Prefeitura se Juiz de Fora (PJF), contempla, ainda, pessoas com 23 anos ou mais, que podem buscar pela dose inicial no Sesc Juiz de Fora e Sport Club JF, das 8h às 16h em ambos os locais, e nas UBSs do Bairro de Lourdes, Bandeirantes, Benfica, Milho Branco, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília, Santa Luzia, São Pedro, Progresso e Vila Ideal, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Grávidas, puérperas (mulheres em pós-parto de até 45 dias) e lactantes (mulheres que amamentam e que estejam em até seis meses de pós-parto), todas com 18 anos ou mais, seguem podendo ser vacinadas no Sesc, no Sport e nas 10 UBSs. Idosos com 60 anos ou mais, além destes doze locais, podem receber o imunizante também no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h. As segundas doses de Pfizer seguem disponibilizadas normalmente em todos os locais de imunização e as de Coronavac são oferecidas no Sport Club, enquanto a aplicação de AstraZeneca segue suspensa pelo baixo número de doses do imunizante enviadas ao estados pelo Ministério da Saúde (MS) nas últimas remessas.



Documentação Necessária para vacinação



A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem originais e cópias de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista -, e comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem deseja ser vacinado, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade da pessoa que tem o nome no comprovante de residência e, ainda, a declaração de responsabilização, disponível no site da PJF.



Além destes documentos, as grávidas precisam levar o cartão do pré-natal, a carteira da gestante; as puérperas devem apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como a certidão de nascimento do bebê ou atestado de alta hospitalar, e as lactantes em até seis meses de pós-parto, por sua vez, precisam levar um atestado médico como forma de comprovação de que amamenta e também um documento que comprove que o seu parto ocorreu nos últimos seis meses.



Fique atento



Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.



Aplicação de segundas doses de AstraZeneca foi interrompida



O município não possui, no momento, mais imunizantes da AstraZeneca para aplicação de segundas doses devido à falta de entregas das vacinas por parte do Ministério da Saúde (MS). Infelizmente, esse é um problema recorrente em todo o país, e diversas cidades também tiveram que suspender a aplicação da segunda dose da AstraZeneca por sofrerem com o desabastecimento desse imunizante.





Confira o calendário de imunização desta quarta-feira:



Primeiras doses para pessoas de 22 anos nascidas entre setembro e dezembro ou idade superior:

Sesc e Sport, das 8h às 16h em ambos os locais, e em 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Pfizer:

Sesc e Sport, das 8h às 16h em ambos os locais, e em 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Coronavac

Sport Club JF, das 8h às 16h



Grávidas puérperas e lactantes:

Sesc e Sport, das 8h às 16h em ambos os locais, e em 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Endereços dos locais de vacinação:



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, no Centro



As UBSs que vacinam contra a Covid:

UBS Nossa Senhora de Lourdes , Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida , Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia , Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso , Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100