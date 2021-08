Juiz de Fora retoma aplicação de segundas doses de AstraZeneca nesta sexta-feira

A segunda dose de AstraZeneca havia sido interrompida por conta do desabastecimento desse imunizante

da Redação - 19/08/2021 06:58

As pessoas que tinham como data inicial de recebimento da segunda dose de AstraZeneca nos dias 10 e 11 de agosto podem ter a imunização complementada exclusivamente no Sport Club JF nesta sexta-feira, 20, das 8h às 16h, enquanto aquelas que tinham marcado no cartão como data de retorno para a dose final desta vacina o dia 12 de agosto poderão ser imunizadas no sábado, 21, das 8h às 13h, também só no Sport Club. A retomada da aplicação de segundas doses de AstraZeneca por parte da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) é possível por conta da previsão de entrega de novas doses do imunizante nesta quinta-feira, 19.

Em nota, a Prefeitura destacou que "segue com seu compromisso de imunizar a população juiz-forana contra a Covid-19 o mais breve possível e assim que recebe remessas imunizantes tem divulgado novos calendários de vacinação. O município segue consideravelmente acima das médias nacional e estadual tanto na aplicação de primeiras doses quanto na de segundas. A vacinação por idade avança e até sábado todas as pessoas com 21 anos ou mais vão ter a possibilidade de receberem a primeira dose da vacina contra o coronavírus".

A segunda dose de AstraZeneca havia sido interrompida por conta do desabastecimento desse imunizante, que não vinha sendo enviado pelo Ministério da Saúde (SS) aos estados, o que fez com que diversas cidades brasileiras suspendessem a aplicação da segunda dose desta vacina. A aplicação de AstraZeneca, na sexta e no sábado, acontece no Sport Club, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, no Centro

Documentação necessária

Para receber a segunda dose, as pessoas devem levar o cartão de vacina para comprovar que o recebimento da primeira é a correta e que a data de retorno é dos dias 10 e 11, no caso dos que vão se vacinar na sexta, e 12, para aqueles que recebem a dose complementar no sábado. É necessário, ainda, apresentar um documento original com foto, como o documento de identidade (RG) ou a carteira de motorista. As pessoas que porventura tenham recebido a primeira dose em outro município e que morem em Juiz de Fora, devem levar um comprovante de residência e impresso, que ficará retido no ponto de vacinação.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.