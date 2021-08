Casos da variante Delta são confirmados em Juiz de Fora

Fundamental continuar usando a máscara, higienizar bem as mãos e, claro, evitar as aglomerações

por Jorge Júnior - 23/08/2021

A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta segunda-feira, dia 23, casos de variante Delta do coronavírus no município. A Superintendência Regional de Saúde (SRS) tem realizado amostras na macrorregião sudeste, e conseguiu identificar oito pacientes de Juiz Fora, a partir de exames RT PCR e sequenciamento genético, como prováveis para esta variante. A coleta de material foi realizada entre os dias 2 e 6 de agosto.



O momento, entretanto, não é motivo para pânico. Como pontua a secretária de Saúde da PJF, Ana Pimentel, a variante Delta pode ser mais transmissível, porém é possível evitar a contaminação seguindo os mesmos protocolos sanitários. “Com os resultados, podemos dizer que já ocorre a transmissão comunitária, ou seja, não é mais possível realizar o rastreamento dos infectados e a origem do vírus. Isso nos força a redobrar a atenção e os cuidados com a saúde, mantendo todas as medidas de segurança em ordem. Fundamental continuar usando a máscara, higienizar bem as mãos e, claro, evitar as aglomerações”.

Um outro caso, que não pertence ao município, é o de uma senhora de 74 anos. A paciente, de Rio Novo, admitida no Hospital Regional João Penido no dia 5 de agosto, foi a óbito. Está ainda em investigação uma possível viagem ao Rio de Janeiro.