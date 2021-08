PJF retoma aplicação de segundas doses de AstraZeneca nesta quinta-feira

por Jorge Júnior - 25/08/2021 07:49

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) retoma a aplicação de segundas doses de AstraZeneca nesta quinta-feira, 26, destinada às pessoas que têm o dia 13 de agosto como data de retorno descrita no cartão de vacina, dando sequência ao calendário interrompido na última segunda-feira, 23. Nesta quinta-feira, as segundas doses de AstraZeneca serão oferecidas no Sport Club e no Sesc, das 8h às 16h, enquanto as UBSs do Bairro de Lourdes, Bandeirantes, Benfica, Milho Branco, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília, Santa Luzia, São Pedro, Progresso e Vila Ideal, aplicam vacinas das 8h às 11h e das 13h às 14h.



Na sexta-feira, 27, será a vez das pessoas que deveriam receber a segunda dose no dia 14 serem imunizadas no Sesc e no Sport, das 8h às 16h, e nas dez UBSs, das 8 às 11h, e das 13h às 16h, enquanto no sábado, 28, o drive-thru da UFJF, Sesc e Sport, das 8h às 13h, aplicam a D2 daqueles que receberiam originalmente a dose final no dia 15 deste mês. O retorno da aplicação desta vacina se deve ao envio de uma nova remessa ao município, com 12.580 doses de AstraZeneca. Já as segundas doses de Coronavac serão ofertadas no Sport, enquanto as de Pfizer estarão disponíveis no Sesc.





PJF vacina pessoas de 18 e 19 anos no começo da semana



Os jovens de 19 anos podem receber a primeira dose contra Covid-19 na próxima segunda-feira, 30, e os com 18 recebem a dose inicial na terça, 31. Com isso, a PJF atinge todo o público-alvo do momento com seu calendário por idade, se mantendo consideravelmente acima das médias nacional e estadual, tanto na aplicação de primeiras quanto de segundas doses. Os locais e horários de vacinação deste público serão divulgados pela PJF ainda nesta semana.



A Secretaria de Saúde da PJF segue com seu compromisso de imunizar a população juiz-forana contra a Covid-19 o mais breve possível e, assim como quando recebeu outras remessas de AstraZeneca, tão logo temos o imunizante à disposição, divulgamos novo calendário de vacinação. O município está consideravelmente acima das médias nacional e estadual, tanto na aplicação de primeiras doses quanto na de segundas. A vacinação por idade avança e neste momento as pessoas de 20 anos recebem a primeira dose contra a Covid-19 e no começo da próxima semana os jovens de 19 e 18 anos receberão a dose inaugural.



Confira o calendário:



Quinta-feira, dia 26

Segunda dose de AstraZeneca para pessoas do dia 13 de agosto

Sport Club e Sesc, das 8h às 16h, e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13 às 14h

Segunda dose de Coronavac

No Sport - das 8h às 16

Segunda Dose de Pfizer

No Sesc - das 8h às 16h





Sexta-feira, dia 27

Segunda dose de AstraZeneca para pessoas do dia 14 de agosto

Sport Club e Sesc, das 8h às 16h, e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13 às 16h

Segunda dose de Coronavac

No Sport - das 8h às 16h

Segunda Dose de Pfizer

No Sesc - das 8h às 16h





Sábado, dia 28

Segunda dose de AstraZeneca para pessoas do dia 15 de agosto

Drive-thru da UFJF, Sesc e Sport, das 8h às 13h nos três locais

Segunda dose de Coronavac

No Sport - das 8h às 13h

Segunda Dose de Pfizer

No Sesc - das 8h às 13h



Endereços dos locais de vacinação:



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, no Centro



Drive-thru da UFJF

Estacionamento da Faculdade de Educação (Faced) da UFJF



As UBSs que vacinam contra a Covid

UBS Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100