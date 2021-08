Secretaria de Saúde amplia data de segunda dose neste sábado

O imunizante pode ser encontrado no drive-thru da UFJF

da Redação - 27/08/2021

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ampliou mais uma data para as pessoas que deveriam ter recebido a segunda dose da AstraZeneca. Neste sábado, 28, a aplicação de segundas doses de AstraZeneca é destinada às pessoas que originalmente seriam vacinadas nos dias 15 e 16 de agosto. O imunizante pode ser encontrado no drive-thru da UFJF, Sesc Juiz de Fora, Sport Club JF e Pam Marechal, das 8h às 13h em todos os quatro locais.



A segunda dose de Coronavac, para aqueles que têm o dia 28 de agosto ou data anterior como de retorno, pode ser encontrada no Sport Club, enquanto a D2 de Pfizer é disponibilizada no Sesc, também para o público que deve receber a segunda dose no dia 28 ou data anterior.

Para receber a D2, as pessoas devem apresentar no local de vacinação o cartão de vacina e um documento de identificação original com foto, como documento de identidade ou carteira de motorista.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra o coronavírus. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Confira os endereços dos locais de vacinação deste sábado, 28



Drive-Thru da UFJF - D2 de AstraZeneca.

Campus da UFJF, estacionamento da Faculdade de Educação (Faced)



Sesc Juiz de Fora - D2 de AstraZeneca e de Pfizer.

Rua Oswaldo Aranha, 109



Sport Club Juiz de Fora - D2 de AstraZeneca e de Coronavac.

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro (entrada pela avenida Brasil)



PAM Marechal - D2 de AstraZeneca

Rua Marechal Deodoro, 496, Centro