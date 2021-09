Vacinação contra Covid-19 é retomada na quarta-feira

Neste dia, serão aplicadas as segundas doses de Coronavac e Pfizer

da Redação - 03/09/2021 20:27

Após oferecer a possibilidade do adiantamento das primeiras doses de Pfizer e Coronavac para as pessoas que os primeiros dias do mês até o feriado de 7 de setembro como data de retorno, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) retoma a vacinação nesta quarta-feira, 8.



Neste dia, serão aplicadas as segundas doses de Coronavac e Pfizer para as pessoas com data de retorno no cartão de vacina para o dia 8 de setembro ou data anterior, no Sport e Sesc, das 8h às 16h, em nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Confira o calendário desta quarta-feira, dia 8:



Segundas doses de Coronavac e de Pfizer

Sport Club JF e Sesc, das 8h às 16h, e em 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Endereços dos locais de vacinação



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, no Centro



As UBSs que vacinam contra a Covid

UBS Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100