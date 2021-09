Covid-19: Juiz de Fora registra mais 10 mortes

por Jorge Júnior - 08/09/2021

Juiz de Fora registrou mais 10 mortes relacionadas à Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 8 de setembro, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora.



Ao todo, a cidade contabiliza 1.945 óbitos e 44.214notificações positivas, além de 102.186 casos suspeitos.

Atualmente, 157 pacientes estão internados pela doença na cidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 37,86% e de Enfermaria, 33,16%.



Óbito 1936 Feminino, 65 anos. Óbito em: 03/09/2021. Comorbidades: DCC, DNC

Óbito 1937 Feminino, 71 anos. Óbito em: 21/06/2021. Comorbidades: DM, DCC, HAS, Doença Hepática Crônica, Imunodepressão

Óbito 1938 Masculino, 83 anos. Óbito em: 12/05/2021. Comorbidades: Cirrose Hepática, Ex Tabagista, HAS, Alzheimer

Óbito 1939 Feminino, 54 anos. Óbito em: 06/09/2021. Comorbidades: Obesidade, DM, HAS, DPOC

Óbito 1940 Feminino, 62 anos. Óbito em: 03/09/2021. Comorbidades: HAS

Óbito 1941 Masculino, 67 anos. Óbito em: 04/09/2021. Comorbidades: Colelitíase, Cirrose Hepática

Óbito 1942 Feminino, 49 anos. Óbito em: 05/09/2021. Comorbidades: DCC, Doença Hematológica Crônica, Imunodepressão

Óbito 1943 Feminino, 73 anos. Óbito em: 08/09/2021. Comorbidades: DM, HAS, DCC, Doença Renal Crônica, Outra Pneumopatia Crônica

Óbito 1944 Feminino, 68 anos. Óbito em: 06/09/2021. Comorbidades: Obesidade, DPOC

Óbito 1945 Masculino, 67 anos. Óbito em: 03/09/2021. Comorbidades: Imunodeficiência

Boletim de leitos - 08/09/2021

Hospitalização Covid: 157

Ocupação UTI SUS: 66,02%

Ocupação UTI Privado: 72,57%

Ocupação UTI Geral: 68,01%

Leitos ocupados Uti (Covid): 71

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 86

Ocupação UTI SUS (Covid): 37,86%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 33,16%