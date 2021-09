Farmácia Central realiza evento de conscientização em apoio ao Setembro Amarelo

O evento será realizado nesta sexta-feira, 10, às 12h

da Redação - 09/09/2021

No mês mundial de prevenção ao suicídio, a Farmácia Central da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promove uma ação de educação em saúde em apoio ao Setembro Amarelo. O evento será realizado nesta sexta-feira, 10, às 12h, na Rua Espírito Santo 1.064, no Centro.



Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil só perde para os Estados Unidos em número de suicídio, contabilizando 13 mil casos a cada ano. As vítimas, em sua maioria, são homens, negros, com idade entre 10 e 29 anos. Outra estatística alarmante, de acordo com dados do site Setembro Amarelo é que 96,8% das pessoas que cometem suicídio apresentam transtornos mentais, dentre eles a depressão e a bipolaridade.

Para o farmacêutico Thiago Soares Pires, a Farmácia Central é um espaço em que as pessoas podem pedir outros esclarecimentos e ofertar informações sobre o mês da prevenção ao suicídio. “Nós, da Farmácia Central, como profissionais da saúde, e participando do contexto da Saúde Mental do município, resolvemos abraçar esta causa, pois as pessoas precisam entender que falar é preciso, pedir ajuda não é vergonha e ainda mais que os dados nos mostram, que são homens as principais vítimas e a nossa cultura machista tende a inibir qualquer manifestação que demonstre fraqueza. Atrelado a isso, temos que preparar a sociedade para para captar mudanças de comportamentos nas pessoas do convívio, pois, agir é preciso”, pontua.

Thiago explica que a ação está de acordo com as regras e protocolos para prevenção do Covid-19 e que “iremos desenvolver uma abordagem individual, com distribuição de cartilhas sobre o tema, lembrancinha temática, laço amarelo da campanha e a disponibilização do “Mural do Sentimento”, um cantinho reservado para o cidadão expressar-se de forma livre e sem julgamentos’, explica.