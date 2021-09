Secretaria de Saúde começa aplicação da dose de reforço em idosos institucionalizados

da Redação - 09/09/2021

Assim como aconteceu no início da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) começa a aplicar a dose de reforço contra o coronavírus nos idosos residentes das nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).



Seguindo normas técnicas do Estado e do Ministério da Saúde, a SS está vacinando com a terceira dose todos os idosos com 70 anos ou mais que vivem nas ILPIs de Juiz de Fora com o imunizante Pfizer. Isso ocorre porque esses idosos já foram imunizados com as duas doses da Coronavac e precisam receber uma dose extra de reforço, a fim de assegurar a imunidade contra a Covid-19.



A Prefeitura tem cadastradas mais de 20 instituições onde residem idosos e já completou a imunização de alguns desses locais. A supervisora de Imunização da Secretaria de Saúde, Marcilene Chaves Costa, disse que a receptividade foi além do esperado. “Foi gratificante ver a felicidade das pessoas com a chegada da nossa equipe e o quanto eles estavam esperançosos com a dose de reforço. Bom saber que estamos deixando as pessoas mais seguras”, disse.



Da mesma maneira que ocorreu com a primeira aplicação, a dose de reforço seguirá as faixas etárias e grupos prioritários, de acordo com as remessas de vacinas enviadas, garantindo que todos fiquem protegidos contra a Covid-19.