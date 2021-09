Fhemig está com processos seletivos abertos para contratações temporárias em BH e interior

Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 5.800

da Redação - 10/09/2021

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com editais publicados para contratações temporárias de profissionais que irão atuar na Administração Central, no Instituto Raul Soares, Centro Mineiro de Toxicomania e no Hospital Regional Antônio Dias.

As vagas oferecidas na Administração Central (na Cidade Administrativa) são para médico do trabalho e médico perito (clínica médica ou cardiologia). Para cada função há 1 (uma) vaga, com carga horária de 24 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 5.800. Também está prevista uma vaga para técnico de segurança do trabalho, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de R$ 1.700. Inscrições vão até 21/9. Outras informações: https://bit.ly/3BOv7oC.

O Instituto Raul Soares procura médicos, clínico (uma vaga, 24 horas semanais, R$ 5.800) e anestesiologista (uma vaga, 12 horas semanais, R$ 2.995). Inscrições até 22 de setembro. O edital está disponível em https://bit.ly/3tAKfmz.

O Centro Mineiro de Toxicomania também contrata um médico psiquiatra (24 horas semanais, R$ 5.800) e um técnico de contabilidade (40 horas semanais, R$ 1.700). Inscrições para o CMT: 13 a 24/9. Edital pode acessado em: https://bit.ly/3BYYRPw.

Em Patos de Minas, o Hospital Regional Antônio Dias está com chamamento emergencial para contratação de um médico clínico, que irá atuar por 24 horas semanais, com vencimentos básicos de R$ 5.800. As inscrições terminam no dia 13/9. Mais detalhes: https://bit.ly/3BYs5hG.