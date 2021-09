Secretaria de Saúde inicia aplicação de dose de reforço para idosos com 85 anos

A terceira dose estará disponível a partir de segunda-feira

da Redação - 11/09/2021

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) começa a aplicar a dose de reforço nos idosos com 85 anos ou mais e que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há mais de seis meses. A terceira dose estará disponível a partir de segunda-feira, 13, nas dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h, além do Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h.



Na última quinta-feira, 9, a SS deu início a aplicação da dose de reforço nos idosos institucionalizados. Da mesma forma como aconteceu no início da vacinação contra a Covid-19, a PJF aplica as doses de vacina contra o coronavírus nos idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).



Seguindo normas técnicas do Estado e do Ministério da Saúde, a SS está vacinando com a terceira dose todos os idosos com 70 anos ou mais que vivem nas ILPIs de Juiz de Fora com o imunizante Pfizer. Isso ocorre porque esses idosos já foram imunizados com as duas doses da Coronavac e precisam receber uma dose extra de reforço, a fim de assegurar a imunidade contra a Covid-19.



Da mesma maneira que ocorreu com a primeira aplicação, a dose de reforço seguirá as faixas etárias e grupos prioritários, de acordo com as remessas de vacinas enviadas, garantindo que todos fiquem protegidos contra a Covid-19.





Confira como fica a vacinação na segunda-feira, dia 13:



Dose de reforço para idosos com 85 anos ou mais e que receberam a segunda dose há mais de 6 meses:



DSI, de 8h às 16h e 10 UBSs de referência, das 8h às 11h e de 13h às 16h.



Pessoas que deveriam ter vacinado entre os dias 1º e 7 de setembro com a AstraZeneca



Sport Club e Sesc das 8h às 16h e drive-thru da UFJF das 9h às 16h.



Segundas doses para todos os trabalhadores da educação com 18 anos ou mais



Sport Club e Sesc das 8h às 16h e drive-thru da UFJF das 9h às 16h.



Endereços dos locais de vacinação:



DSI



R. Batista de Oliveira, 943 - Granbery



Sesc Juiz de Fora



Rua Oswaldo Aranha, 109



Sport Club Juiz de Fora



Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, no Centro



As 10 UBSs que vacinam contra a Covid para os idosos:



UBS Nossa Senhora de Lourdes , Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida , Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro , Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal , Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco , Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília , Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100