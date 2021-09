MG distribui mais de 627 mil doses de vacinas contra a covid-19 às Regionais de Saúde

Desde o início da vacinação contra a covid-19, mais de 22,6 milhões de doses foram repassadas aos municípios

da Redação - 13/09/2021 07:16

Na última sexta-feira 10 de setembro, o Governo de Minas iniciou a distribuição da 48ª e 49ª remessas de imunizantes contra covid-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs). As regionais receberão as vacinas conforme as planilhas divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A operação de entrega terá continuidade neste sábado (11/9).

Ao todo, são 627.945 imunizantes, sendo 276.053 doses da Pfizer, referentes à 48ª remessa, somados a 129.252 doses da Pfizer e 222.640 doses da CoronaVac, referentes ao 49º lote. Até o momento, a SES-MG já repassou aos municípios 24.071.681 doses de imunizantes contra a covid-19. A cobertura vacinal da população acima de 18 anos está em 84,96%. A cobertura de segunda dose está em 39,92%. Mais informações estão disponíveis no Painel Vacinômetro.

JF terá aplicação de 1ª e 2ª e dose de reforço contra Covid-19 nesta segunda-feira Secretaria de Saúde inicia aplicação de dose de reforço para idosos com 85 anos Logística Receberão vacinas por aeronaves da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) as seguintes URSs: - SRS Montes Claros

- SRS Teófilo Otoni

- GRS Unaí

Retirarão as vacinas no aeródromo ou na Rede de Frio da URS polo ou receberão em sua própria Rede de Frio as seguintes URSs: - SRS Varginha

- GRS Ituiutaba

- GRS Januária

- SRS Manhuaçu

- SRS Coronel Fabriciano

- SRS Juiz de Fora

- GRS Pedra Azul

- GRS Ubá

- SRS Uberaba

Retirarão as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio as seguintes URSs: - SRS Alfenas

- SRS Barbacena

- SRS Belo Horizonte

- SRS Diamantina

- SRS Divinópolis

- SRS Governador Valadares

- GRS Itabira

- GRS Leopoldina

- SRS Passos

- SRS Patos de Minas

- GRS Pirapora

- SRS Ponte Nova

- SRS Pouso Alegre

- GRS São João del-Rei

- SRS Sete Lagoas

- SRS Uberlândia