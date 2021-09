Prefeitura publica alteração na Faixa Amarela do “Juiz de Fora pela Vida”

Bares e restaurantes de Juiz de Fora terão permissão de funcionamento estendida até a uma hora

da Redação - 13/09/2021

A partir desta segunda-feira, 13, bares e restaurantes de Juiz de Fora terão permissão de funcionamento estendida até a uma hora (AM) na Faixa Amarela do programa municipal de enfrentamento à Covid-19, “Juiz de Fora pela Vida”. Confira o Termo de Ajuste na Nota Técnica 23, que será publicado na página do programa, no portal da Prefeitura de Juiz de Fora.