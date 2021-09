Covid-19: Juiz de Fora registra mais 6 mortes

Ao todo, a cidade contabiliza 1.955 óbitos e 44.539 notificações positivas

por Jorge Júnior - 14/09/2021 07:07

Juiz de Fora registrou mais seis mortes relacionadas à Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira, 13 de setembro, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora.



Ao todo, a cidade contabiliza 1.955 óbitos e 44.539 notificações positivas, além de 102.940 casos suspeitos.



Atualmente, 153 pacientes estão internados pela doença na cidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 31,43% e de Enfermaria, 38,27%.

Óbito 1950 Feminino, 78 anos. Óbito em: 09/09/2021. Comorbidades: DCC, HAS, Imunodepressão

Óbito 1951 Feminino, 69 anos. Óbito em: 10/09/2021. Comorbidades: DCC, DM, DNC

Óbito 1952 Feminino, 61 anos. Óbito em: 11/09/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1953 Feminino, 67 anos. Óbito em: 11/09/2021. Comorbidades: DCC, HAS, Doença renal crônica

Óbito 1954 Masculino, 72 anos. Óbito em: 22/08/2021. Comorbidades: DPOC, HAS

Óbito 1955 Masculino, 76 anos. Óbito em: 11/09/2021. Comorbidades: DM, HAS, Imunodepressão



Boletim de leitos - 13/09/2021

Hospitalização Covid: 153

Ocupação UTI SUS: 59,07%

Ocupação UTI Privado: 81,42%

Ocupação UTI Geral: 65,86%

Leitos ocupados UtI (Covid): 55

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 98

Ocupação UTI SUS (Covid): 31,43%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 38,27%