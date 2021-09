Adolescentes de 12 a 16 anos com comorbidade podem ser vacinados a partir desta terça

da Redação - 20/09/2021

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vacina contra a Covid-19 os adolescentes de 12 a 16 com comorbidades e deficiência permanente listadas como prioritárias a partir desta terça-feira, 20. Este público pode procurar o Sport Club JF, das 8h às 16h; o Sesc JF, das 14h às 20h; ou uma das dez UBSs referência, das 8h às 11h e 13h às 16h. A vacinação deste público terá sequência nos próximos dias e quem não conseguir se vacinar poderá nesta terça poderá procurar um destes mesmos 12 pontos de vacinação nos próximos dias.

Comorbidades que são priorizadas para imunização

Dentre as comorbidades incluídas como prioritárias para o processo de vacinação contra o coronavírus encontram-se: diabetes, doenças do coração, doenças pulmonares, hipertensão arterial, câncer, insuficiência renal, imunossuprimidos, obesidade grau 3 (IMC≥40), cerebrovasculares, transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, cirrose hepática e anemia falciforme. As comorbidades estão descritas no Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A lista completa das comorbidades atendidas neste momento pode ser verificada no site da PJF.



Documentos que comprovam comorbidades ou Deficiência Permanente



Como comprovante para as comorbidades podem ser apresentados: atestado médico ou declaração médica informando a comorbidade, ou receita de um medicamento de uso contínuo, usado no tratamento, ou outro documento que identifique o acompanhamento da condição crônica ou comorbidade listada. Todos estes têm que ter sido emitidos há, no máximo, 12 meses. Para o caso das pessoas com deficiência, será necessário um laudo médico dos últimos 12 meses que comprove a deficiência permanente. Além disso, devem ser apresentados, originais e cópias, do Documento de Identidade (RG) e comprovante de residência. Caso o adolescente não tenha um documento com foto, poderá apresentar a certidão de nascimento. Também não é obrigatório a presença de um responsável legal para a vacinação.





Fique atento



A Secretaria de Saúde pede muita atenção às datas, pois as pessoas devem ir no dia correspondente às suas idades. Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina. Confira o endereços dos locais e horário de vacinação



Sesc Juiz de Fora, das 14h às 20h

Rua Oswaldo Aranha, 109, no Centro



Sport Club Juiz de Fora, das 8h às 16h

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, no Centro (entrada pela avenida Brasil)



10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h

UBS Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100