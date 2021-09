PJF realiza vacinação de adolescentes, aplicação de segundas doses e de reforço

Além dos adolescentes de 16 anos, recebem a primeira dose também os adolescentes com comorbidade ou deficiência

da Redação - 21/09/2021

Todos os adolescentes de 16 anos podem ser vacinados nesta quarta, 22, no Sport Club Juiz de Fora, das 8h às 16h, no Sesc, das 14h às 20h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Bairro de Lourdes, Bandeirantes, Benfica, Milho Branco, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília, Santa Luzia, São Pedro, Progresso e Vila Ideal, das 8h às 11h e das 13h às 16h. A campanha de vacinação contra a Covid-19, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), avança na vacinação por faixas etárias e segue aplicando as segundas doses e doses de reforço.

Além dos adolescentes de 16 anos, recebem a primeira dose também os adolescentes com comorbidade ou deficiência permanente de 12 a 16 anos, no Sport, das 8h às 16h, no Sesc das 14h às 20h, e em dez UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Já as grávidas e puérperas (mulheres em pós-parto de até 45 dias) de 12 a 17 anos seguem podendo buscar a dose inicial no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), das 8h às 16h, e nas dez UBSs.

Segundas doses

As segundas doses de Pfizer estão sendo antecipadas, devido à mudança no aprazamento (o intervalo entre uma dose e outra), definido pelo Ministério da Saúde (MS), de 12 para oito semanas. Quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 20 de julho pode procurar um dos postos de imunização para receber a segunda dose. Com a remessa de AstraZeneca recebida pelo município na última segunda-feira, a aplicação de segundas doses desse imunizante foi retomada no momento e disponibilizado para as pessoas que deveriam recebê-la até o dia 12 de setembro, no Sport, no Sesc e nas dez UBSS, já as D2 de Coronavac , destinadas às pessoas com retorno marcado no cartão para o dia 22 deste mês de setembro ou data anterior, são disponibilizadas no Sesc e nas UBSs.

Dose de reforço

As doses de reforço são destinadas aos idosos de 70 anos ou mais , que receberam a segunda dose contra a Covid-19 há pelo menos seis meses. Este público pode encontrar a vacina em dez UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h, e no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), também das 8h às 11h e das 13h às 16h. A partir desta semana, os imunossuprimidos que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias também podem receber o reforço. Este público é vacinado no Sesc, das 14h às 20h.

Vacinação de primeiras doses para o público de 17+

A aplicação de primeiras doses continua em Juiz de Fora. Com o público-alvo inicial de 18 anos ou mais atingido no fim de agosto, a cidade segue oferecendo as primeiras doses para todas as pessoas de 17 anos ou mais que por qualquer motivo não tenham buscado a vacinação anteriormente. As pessoas acima de 16 anos podem ir ao Sesc ou em uma das dez UBSs para receberem a dose inicial contra o coronavírus.

Documentação necessária

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas de 16 anos ou mais que vão receber a primeira dose apresentarem originais e cópias de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista, e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além do comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem vai ser vacinado, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade da pessoa que tem o nome no comprovante de residência e, ainda, a declaração de residência, disponível no site da PJF. No caso dos adolescentes com comorbidade ou deficiência permanente de 12 a 15 anos, além destes documentos, é necessário apresentar uma receita ou laudo médico, datado de no máximo 12 meses, que comprove a comorbidade ou deficiência permanente que dê direito à vacinação.



Os trabalhadores da educação que vão receber a segunda dose, devem apresentar o cartão de vacina comprovando o recebimento da dose inicial, um documento de identificação com foto, o CPF e um comprovante de vínculo com uma creche, escola ou faculdade de Juiz de Fora, como o contracheque, carteira assinada, declaração da escola ou outro documento, podendo este ser o mesmo apresentado no recebimento da primeira dose.



As demais pessoas que vão receber a D2 ou os idosos que vão receber a dose de reforço precisam apresentar apenas o cartão de vacina e um documento de identificação com foto, enquanto os imunossuprimidos , além destes documentos, para receber a dose de reforço devem apresentar um laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição. Os imunossuprimidos podem receber a dose de reforço a partir de 28 dias após a segunda dose.



As grávidas de 12 a 17 anos precisam levar o cartão do pré-natal, e as puérperas , um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como certidão de nascimento do bebê ou registro de alta hospitalar pós-parto. Tantos as grávidas quantos as puérperas precisam apresentar, ainda, originais e cópias de um documento de identificação com foto, como documento de identidade (RG), além de comprovante de residência.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.



Confira o calendário desta quarta-feira, dia 22



Todos os adolescentes de 16 anos

Sport, das 8h às 16h, Sesc, das 14h às 20h, em 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Adolescentes de 12 a 16 anos com comorbidade ou deficiência permanente

Sesc, das 14h às 20h, em 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Grávidas ou puérperas de 12 a 17 anos

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), das 8h às 16h, e em 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.





Segunda dose dos trabalhadores da educação com 18 anos ou mais

No Sport Club, das 8h às 16h.



Segundas doses de AstraZeneca para pessoas que deveriam receber a vacina até o dia 12 de setembro

No Sesc, das 14h às 20h, Sport, das 8h às 16h, e em dez UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Coronavac para pessoas com retorno no cartão no dia 22 de setembro ou data anterior

No Sesc, das 14h às 20h, e em dez UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Pfizer para todos que receberam a primeira dose até 20 de julho

No Sesc, das 14h às 20h, Sport, das 8h às 16h, e em dez UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Primeiras doses de pessoas com 17 anos ou mais

No Sesc, das 14h às 20h, e em dez UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Vacinação de reforço para idosos com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses

Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h, e em 10 UBSs referência, também das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Vacinação de reforço para imunossuprimidos que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias

No Sesc, das 14h às 20h



Endereços dos locais de vacinação



Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA)

Rua São Sebastião, 772, Centro



Departamento de Saúde do Idoso (DSI)

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109, Centro



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro (entrada pela avenida Brasil)



10 UBSs:

UBS Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100