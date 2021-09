Secretaria de Saúde prossegue com vacinação da AstraZeneca na próxima semana

Na terça-feira, 28, é para todos os que deveriam ter recebido a segunda aplicação nos dias 20, 21 e 22 de setembro

da Redação - 24/09/2021 19:47

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) dá prosseguimento à vacinação da segunda dose do imunizante AstraZeneca. A partir de segunda-feira, 27, todos aqueles que deveriam ter tomado a segunda dose da AstraZeneca nos dias, 17, 18 e 19 de setembro ou data anterior podem procurar um dos postos de imunização. Na terça-feira, 28, é para todos os que deveriam ter recebido a segunda aplicação nos dias 20, 21 e 22 de setembro ou data anterior. E na quarta-feira, 29, para quem deveria ter sido imunizado nos dias 23, 24 e 25 de setembro, ou data anterior.

As vacinas estarão disponíveis nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 11h; nas dez UBSs de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h, com exceção das quintas-feiras, em que o funcionamento é das 8h às 11h e de 13h às 14h; e no Sesc Juiz de Fora, das 14h às 20h. A SS lembra que para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacina, um documento de identificação com foto e o comprovante de residência no município. Também reforçamos a necessidade de levar o formulário impresso, cujo modelo está disponível no site da PJF.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Locais da segunda dose de AstraZeneca para pessoas com retorno no cartão nos dias 17, 18 e 19 de setembro ou data anterior



Segunda-feira, dia 27:



36 UBSs, de 8h às 11h

10 UBSs de referência, de 8h às 11h e de 13h às 14h,

Sesc Juiz de Fora de 14h às 20h



Locais da segunda dose de AstraZeneca para pessoas com retorno no cartão nos dias 20, 21 e 22 de setembro ou data anterior



Terça-feira, dia 28:



36 UBSs, de 8h às 11h

10 UBSs de referência, de 8h às 11h e de 13h às 16h,

Sesc Juiz de Fora de 14h às 20h





Locais da segunda dose de AstraZeneca para pessoas com retorno no cartão nos dias 23, 24 e 25 de setembro ou data anterior



Quarta-feira, dia 29:



36 UBSs, de 8h às 11h

10 UBSs de referência, de 8h às 11h e de 13h às 14h,

Sesc Juiz de Fora de 14h às 20h





Endereço dos locais de vacinação



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109, Centro





10 UBSs:

UBS Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100





36 UBSs:



- UBS Alto Grajaú, Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

- UBS Bairro Industrial, Rua João Gualberto,110;

- UBS Barreira do Triunfo, Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

- UBS Borboleta, Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

- UBS Centro Sul, Avenida Rio Branco, 3132;

- UBS Cidade do Sol, Rua Gustavo Capanema, 70;

- UBS Dom Bosco, Rua João Manata, 93;

- UBS Esplanada, Rua Bias Fortes, 74;

- UBS Filgueiras, Rua Orlando Riani, 2.200;

- UBS Furtado de Menezes, Rua Furtado de Menezes, 19 À;

- UBS Grama, Praça Áureo Carneiro s/n;

- UBS Granjas Bethânia, Rua Nove de Julho, 294;

- UBS Ipiranga, Rua Etiene Loures, 85;

- UBS Jardim da Lua, Rua Natalino José de Paula, 314;

- UBS Jardim Esperança, Rua Padre João Micheleto, 35;

- UBS Jardim Natal, Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

- UBS Joquei Clube I, Rua Antonio Armando Pereira, 140;

- UBS Joquei Clube II, Rua Antonio Guimarães Peralva, 130;

- UBS Linhares, Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

- UBS Marumbi, Rua Barão do Retiro, 1.462;

- UBS Monte Castelo, Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

- UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz 72;

- UBS Nova Era, Rua Guimarães Junior, 850;

- UBS Parque Guarani, Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

- UBS Retiro, Rua Sebastião Cardoso, 41;

- UBS Santa Cruz, Rua Doutor Antonio Mourão Guimarães, 245;

- UBS Santa Efigênia, Rua José Ferreira, 13;

- UBS Santa Rita, Rua José Vicente, 390;

- UBS Santo Antônio, Rua Pedro Trogo, 285;

- UBS Santos Dumont; Rua Alvaro José Rodrigues, 25;

- UBS São Judas Tadeu; Rua Ernesto Pancini, 446;

- UBS São Sebastião; Rua Jorge Raimundo, 209;

- UBS Teixeiras; Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

- UBS Vale Verde; Rua Marciano Pinto, 685;

- UBS Vila Esperança; Rua Nova, 30;

- UBS Vila Ideal; Avenida Francisco Valadares, 1910;

- UBS Vila Olavo Costa; Rua Jacinto Marcelino, 16.