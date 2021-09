Vacinação contra a Covid-19 se torna contínua em Juiz de Fora

Também segue a aplicação de segundas doses e doses de reforço

da Redação - 27/09/2021 07:29

A partir desta segunda-feira, 27, a vacinação contra a Covid-19 em Juiz de Fora se torna contínua, ou seja, acontece para qualquer pessoa com 12 anos ou mais, e que ainda não tenha recebido a primeira dose contra o coronavírus. Nesta sexta, 24, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) atingiu todo o público-alvo estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS) para receber as vacinas contra a Covid-19. Também segue a aplicação de segundas doses e doses de reforço.



O Sesc Juiz de Fora irá atender, a partir de segunda-feira, 27, das 14h às 19h. As pessoas que estejam com a primeira dose atrasada podem ir ao Sesc, das 14h às 19h, nas 36 UBSs de 8h às 11h, ou em uma das 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h, para receberem a dose inicial contra o coronavírus.



A Secretária de Saúde, Ana Pimentel, ressalta a importância de Juiz de Fora ter atingido toda a população elegível. “Nesta sexta-feira completamos uma fase importantíssima no processo de imunização contra Covid-19 ao chegarmos a todas as pessoas de 12 anos ou mais. A partir de agora, além de dar sequência à aplicação de primeiras doses para todas as pessoas acima de 12 anos, daremos ênfase às segundas doses e às doses de reforço, utilizando principalmente as UBSs. Só foi possível chegarmos até aqui graças ao trabalho incansável dos profissionais e voluntários envolvidos e à reconhecida capacidade do nosso SUS em realizar campanhas de imunização”, pontua Ana.



Segundas doses



AstraZeneca - Todos aqueles que deveriam ter tomado a segunda dose da AstraZeneca nos dias 17, 18 e 19 de setembro ou em data anterior podem procurar qualquer um dos postos de imunização na segunda-feira, 27.



Coronavac - A aplicação de D2 do imunizante Coronavac segue a data descrita no cartão de vacina. Na segunda-feira, recebem a segunda dose todos aqueles com retorno marcado no cartão para o dia 27 ou data anterior, no Sesc, das 14h às 19h, nas 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Pfizer - Quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 27 de julho pode procurar um dos postos de imunização para receber a segunda. Isso ocorre devido à mudança no aprazamento (o intervalo entre uma dose e outra), definido pelo Ministério da Saúde (MS), de 12 para oito semanas. O Sesc, das 14h às 19h, as 36 UBSs de 8h às 11h, e as 10 UBSs de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h, disponibilizam a D2 deste imunizante.



Doses de reforço



As doses de reforço, destinadas aos idosos de 70 anos ou mais que receberam a segunda dose contra a Covid-19 há pelo menos seis meses, são aplicadas no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h, nas 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Os imunossuprimidos , que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias, também podem receber a dose de reforço. Este público pode ser vacinado no Sesc, das 14h às 19h, nas 36 UBSs de 8h às 11h, e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Documentação necessária



A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão receber a primeira dose apresentarem originais e cópias de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista, e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além do comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem vai ser vacinado, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade da pessoa que tem o nome no comprovante de residência e, ainda, a declaração. Também reforçamos a necessidade de levar o formulário impresso, cujo modelo está disponível no site da PJF



As demais pessoas que vão receber a D2 ou os idosos que vão receber a dose de reforço precisam apresentar apenas o cartão de vacina e um documento de identificação com foto, enquanto os imunossuprimidos, além destes documentos, para receber a dose de reforço devem apresentar um laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição. Este público pode receber a dose de reforço a partir de 28 dias após a segunda dose.



Fique atento



Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.







Confira o calendário desta segunda-feira, dia 27



Todas as pessoas com 12 anos ou mais

Sesc, das 14h às 19h, 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Vacinação de reforço para idosos com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses

Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h; 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Vacinação de reforço para imunossuprimidos que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias

Sesc, das 14h às 19h, 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de AstraZeneca para pessoas que deveriam receber a vacina até o dia 19 de setembro

Sesc, das 14h às 19h, 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Coronavac para pessoas com retorno no cartão no dia 27 de setembro ou data anterior

Sesc, das 14h às 19h, 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Pfizer para todos que receberam a primeira dose até 27 de julho

Sesc, das 14h às 19h, 36 UBSs de 8h às 11h e nas 10 UBSs, das 8h às 11h e das 13h às 16h.





Endereços dos locais de vacinação



Departamento de Saúde do Idoso (DSI)

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109, Centro





10 UBSs que vacinam de 8h às 11h e de 13h às 16h:



UBS Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100





36 UBSs que vacinam de 8h às 11h:



- UBS Alto Grajaú, Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

- UBS Bairro Industrial, Rua João Gualberto,110;

- UBS Barreira do Triunfo, Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

- UBS Borboleta, Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

- UBS Cidade do Sol, Rua Gustavo Capanema, 70;

- UBS Dom Bosco, Rua João Manata, 93;

- UBS Esplanada, Rua Bias Fortes, 74;

- UBS Filgueiras, Rua Orlando Riani, 2.200;

- UBS Furtado de Menezes, Rua Furtado de Menezes, 19 À;

- UBS Grama, Praça Áureo Carneiro s/n;

- UBS Granjas Bethânia, Rua Nove de Julho, 294;

- UBS Ipiranga, Rua Etiene Loures, 85;

- UBS Jardim da Lua, Rua Natalino José de Paula, 314;

- UBS Jardim Esperança, Rua Padre João Micheleto, 35;

- UBS Jardim Natal, Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

- UBS Joquei Clube I, Rua Antonio Armando Pereira, 140;

- UBS Joquei Clube II, Rua Antonio Guimarães Peralva, 130;

- UBS Linhares, Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

- UBS Marumbi, Rua Barão do Retiro, 1.462;

- UBS Monte Castelo, Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

- UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz 72;

- UBS Nova Era, Rua Guimarães Junior, 850;

- UBS Parque Guarani, Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

- UBS Retiro, Rua Sebastião Cardoso, 41;

- UBS Santa Cruz, Rua Doutor Antonio Mourão Guimarães, 245;

- UBS Santa Efigênia, Rua José Ferreira, 13;

- UBS Santa Rita, Rua José Vicente, 390;

- UBS Santo Antônio, Rua Pedro Trogo, 285;

- UBS Santos Dumont; Rua Alvaro José Rodrigues, 25;

- UBS São Judas Tadeu; Rua Ernesto Pancini, 446;

- UBS São Sebastião; Rua Jorge Raimundo, 209;

- UBS Teixeiras; Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

- UBS Vale Verde; Rua Marciano Pinto, 685;

- UBS Vila Esperança; Rua Nova, 30;

- UBS Vila Ideal; Avenida Francisco Valadares, 1910;

- UBS Vila Olavo Costa; Rua Jacinto Marcelino, 16.