Linhas 104, 108, 137 e 145 sofrem alteração no horário

A linha 104 irá contar com um veículo extra

da Redação - 28/09/2021 06:38

Com o objetivo de proporcionar maior comodidade para os usuários do sistema de transporte público da cidade, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que, a partir da próxima segunda-feira, 4, serão realizadas as seguintes alterações nas linhas de ônibus do município, por tempo indeterminado:



Linhas 104 e 108 - Granjas Betânia / Santa Luzia:

A linha 104 irá contar com um veículo extra. As duas linhas terão seu quadro de horários alterado nos dias úteis. Já a linha 108 fará o mesmo trajeto da 104, no bairro Santa Luzia, conforme descrito abaixo:

Sentido Granjas Betânia - Santa Luzia:

Rua Ibitiguaia, Avenida Santa Luzia, Rua Humberto Berzoini, Rua Braz Antônio Falco (ida e volta), Rua Humberto Berzoini, Rua Cônego José Maria DAssunção, Rua Oswaldo de Freitas Ferreira, Rua Orlanda Fortini Arcuri, nº 150, e ponto final.



Sentido Santa Luzia - Granjas Betânia:

Rua Orlanda Fortini Arcuri, nº 150, ponto final, Rua Oswaldo de Freitas Ferreira, Rua Cônego José Maria DAssunção, Rua Humberto Berzoini, Rua Francisco Altomar, Rua Tereza Nogueira Santos, Rua Ibitiguaia, Avenida Santa Luzia, Rua Água Limpa e Rua Chácara;



Linha 137 - Sagrado Coração de Jesus:

Alteração do quadro de horários para os dias úteis, com a inclusão de um veículo extra;



Linha 145 - Centenário / Santa Efigênia:

Alteração do quadro de horários para os dias úteis, com o veículo extra se tornando fixo.

Linha 135 - Parque Guarani / Sagrado Coração de Jesus:

Alteração do quadro de horários para os dias úteis, com a inclusão de um veículo extra;



Linha 731 - BR-040

Alteração do quadro de horários para os dias úteis, sábados, domingos e feriados. O novo itinerário no sentido Centro / Bairro será: Fazenda Boa Vista, Varginha, Granjeamento I e II.



Os novos horários estarão disponíveis neste link, a partir da próxima segunda, 4.