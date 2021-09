Aberto cadastro para venda de alimentos e bebidas no Parque Municipal

O objetivo é oferecer a essas entidades um espaço para instalação de barracas

da Redação - 30/09/2021 07:01

A partir desta quarta-feira, 29, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abre inscrição para entidades de caráter filantrópico e Ongs que desenvolvem trabalhos sociais e sem fins lucrativos que tenham interesse em vender alimentos e bebidas no Parque Municipal (antigo Sesc). A inscrição é gratuita e pode ser feita no link.



O objetivo é oferecer a essas entidades um espaço para instalação de barracas para comercialização desses itens no Parque, enquanto não acontece o processo de licitação de cantina e restaurante do espaço público. Assim, essas entidades podem se beneficiar com o espaço para arrecadação de recursos para projetos.



Ao todo, serão seis entidades por semana e, caso o número de inscrições ultrapasse esse limite, elas serão agrupadas por sorteio ou em comum acordo, em reuniões prévias, estabelecendo-se um sistema de rodízio.