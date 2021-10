PJF abre cadastro para dose de reforço contra Covid-19 de pessoas acamadas

da Redação - 30/09/2021

Desde o começo da sua campanha de imunização contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura Juiz de Fora (PJF) realiza a vacinação de pessoas acamadas. Neste momento, a vacinação para este público será voltada aos imunossuprimidos que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias e aos idosos de 70 anos ou mais que receberam a D2 há pelo menos seis meses e que, em ambos os casos, perderam a mobilidade por alguma doença, acidente ou qualquer outro motivo que os impeça de sair dos seus quartos. Para estes acamados, a PJF disponibiliza em seu site um formulário para solicitar a vacinação em casa .



O formulário deve ser preenchido com o nome completo da pessoa que deve receber a vacina, data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), endereço completo, telefone de contato, data da aplicação da segunda dose e qual o imunizante recebido. Os acamados já vacinados em seus domicílios na primeira e/ou segunda dose, não precisam se recadastrar, pois já temos os seus dados e iremos entrar em contato por telefone para agendar a aplicação da dose de reforço o mais breve possível.



As pessoas que estão acamadas no momento, mas que não receberam a vacinação em casa anteriormente, e são residentes em locais onde há a cobertura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), além do cadastro, têm a possibilidade de entrar em contato diretamente com a UBS para o agendamento, seja por telefone ou com algum familiar indo pessoalmente até a unidade. Os que moram em áreas onde não há uma UBS próxima, devem fazer o cadastro exclusivamente no site para que o agendamento seja realizado. Em caso de dúvidas ou dificuldades para realizar o cadastro, as pessoas que não têm UBSs próxima da sua região podem telefonar para o número 3214-4180, que o Setor de Imunização da Vigilância Epidemiológica e Ambiental irá atendê-los.



Como nossas equipes de imunização trabalham em diversas frentes e, no momento, muitos pontos de vacinação estão sendo utilizados, o que faz com que os profissionais disponíveis para aplicar vacinas em casa seja reduzida, serão vacinados exclusivamente as pessoas idosas de 70 anos ou mais que estejam acamadas e que receberam a segunda dose de um imunizante contra a Covid-19 há pelo menos seis meses e imunossuprimidos acamados que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias. As pessoas que ainda não completaram este prazo devem aguardar, e aquelas que estão completando terão sua visita agendada em breve.