Sesc e drive-thru da UFJF são pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

Este último local atenderá, exclusivamente, os idosos com 70 anos ou mais

da Redação - 30/09/2021

A campanha de vacinação contra a Covid-19, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), segue neste sábado, 2, e envolve todas as pessoas com 12 anos ou mais. A vacinação neste final de semana ocorre no Sesc Juiz de Fora, das 8h às 13h, e no Drive-thru da UFJF, das 9h às 13h. Este último local atenderá, exclusivamente, os idosos com 70 anos ou mais e que receberam a segunda dose até o dia 15 de abril ou data anterior.



As segundas doses de Coronavac seguem a data do cartão de vacina, enquanto que as de Pfizer são aplicadas para aqueles que receberam a primeira dose no dia 6 de agosto ou data anterior. Já as do imunizante AstraZeneca, são aplicadas para aqueles que deveriam ter recebido a D2 até o dia 25 de setembro ou antes.

Vacinação de primeiras doses para o público 12+

A vacinação de primeiras doses continua em Juiz de Fora. Com o público-alvo atingido no final de agosto, a partir deste sábado, a cidade segue imunizando todas as pessoas com 12 anos ou mais que por qualquer motivo não tenham buscado a vacinação anteriormente.



Documentação necessária



A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão receber a primeira dose

apresentarem originais e cópias de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista, e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além do comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem vai ser vacinado, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade da pessoa que tem o nome no comprovante de residência e, ainda, a declaração de residência, disponível no site da PJF. Também reforçamos a necessidade de levar o formulário impresso, cujo modelo está disponível no site da PJF. As demais pessoas que vão receber a D2 ou a dose complementar precisam apresentar apenas o cartão de vacina e um documento de identificação com foto.



Confira o calendário deste sábado, 2



Primeiras doses de pessoas com 12 anos ou mais

Sesc JF das 8h às 13h



Vacinação de reforço para idosos com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 15/04:

Drive-thru da UFJF, das 9h às 13h.



Vacinação de reforço para imunossuprimidos que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias

Sesc JF das 8h às 13h



Segundas doses de AstraZeneca para pessoas que deveriam receber a vacina até nos dias 23, 24, 25 de setembro ou data anterior

Sesc JF das 8h às 13h



Segundas doses de Coronavac para pessoas com retorno no cartão no dia 2 de outubro ou data anterior

Sesc JF das 8h às 13h



Segundas doses de Pfizer para todos que receberam a primeira dose até 6 de agosto

Sesc JF das 8h às 13h

Endereços dos locais de vacinação deste sábado, 2



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109, Centro



Drive-thru da UFJF

Estacionamento da Faculdade de Educação - Campus Universitário