Outubro Rosa: Ascomcer reforça a importância da detecção precoce

Hospital vai realizar exames extras de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos

da Redação - 01/10/2021 08:33

A Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Ascomcer) lança Campanha Informativa de Prevenção e Cuidado para o Outubro Rosa 2021.

Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão de mulheres deixaram de realizar seus exames de detecção precoce em 2020, e a estimativa é que mais de 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas neste período. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), um em cada três casos de câncer pode ser curado se for descoberto logo no início.

Pensando nesses dados, a campanha deste ano consiste em postagens de vídeos nas redes sociais oficiais com os profissionais de saúde do hospital abordando as formas de prevenção, os principais cuidados e os tratamentos; e também relatos de pacientes que venceram o câncer.

O mês de outubro será, mais uma vez, uma oportunidade para compartilharmos informações e promovermos a conscientização sobre a doença. Além disso, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade também são pontos importantes.

Outras ações

O Outubro Rosa da instituição filantrópica se inicia com a iluminação rosa na fachada do hospital e a realização de exames extras de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, que possuem cobertura do exame pelo SUS. As que estiverem fora desta faixa etária podem realizar o exame particular, pelo valor especial de R$ 70. Os agendamentos serão feitos a partir da próxima terça, 5 de outubro, e segue até preenchimento de todas as vagas, por meio do telefone (32) 3025-4842 e, exclusivamente, no horário das 13h às 16h.

Para arrecadar recursos extras à instituição, que é filantrópica, serão vendidos no Hospital broches e uma camisa em homenagem ao Outubro Rosa, pelos valores de R$ 10 e R$ 35, respectivamente. Interessados podem procurar diretamente a recepção do hospital ou ligar para o telefone (32) 3311-4000.