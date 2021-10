Procon divulga pesquisa de preços de medicamentos

O preço dos medicamentos originais tiveram uma média de 38,08% de diferença de preço de um laboratório para outro

da Redação - 05/10/2021

Com o objetivo de informar os consumidores quanto às variações de preços dos medicamentos prescritos com mais frequência pelo sistema público de saúde, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), realizou pesquisa entre os dias 20 e 30 de setembro.



A metodologia utilizada para embasar a pesquisa, contou com levantamento de dados junto à Secretaria de Saúde da cidade de Juiz de Fora com o intuito de saber quais são os medicamentos mais utilizados pela população e encaminhou e-mail para os estabelecimentos selecionados enviando a carta convite, para participação da pesquisa, bem como tabela com a relação de medicamentos. Dentre as diversas marcas comercializadas, foram pesquisados somente os valores do medicamento de referência e o genérico de menor preço.



Foram pesquisados preços de 25 medicamentos em seis dos 322 estabelecimentos farmacêuticos da cidade. O preço dos medicamentos originais tiveram uma média de 38,08% de diferença de preço de um laboratório para outro, com diferença de até 79% no preço para o medicamento Alendronato de Sódio, indicado para o tratamento de osteoporose.



Comparando-se os preços médios dos genéricos com os medicamentos de referência de mesma apresentação, constatou-se que, em média, são 61,68% mais baratos do que os de referência, o que pode representar considerável economia ao bolso do consumidor.



A gerente do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (DEPP), Fabíola Meirelles, reforça a importância de pesquisar sempre os preços antes de comprar. “As pesquisas de preço são ações contínuas do Departamento, com vistas a prestar o maior número de informações possíveis aos consumidores. Por meio da primeira pesquisa de preço de medicamentos de 2021, conseguimos constatar uma relevante diferença nos valores praticados. Considerando as diferenças constatadas orientamos que o consumidor realize pesquisa de preço constantemente para fazer as melhores escolhas.”



Confira a pesquisa completa.