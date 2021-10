Pam Marechal se torna novo ponto regular de vacinação contra Covid-19 a partir da quarta

A vacinação no local aos sábados será mantida

da Redação - 08/10/2021 17:39

A retomada da vacinação após o feriado vem com uma novidade: o Pam Marechal disponibilizará vacinas contra a Covid-19 das 12h30 às 18h, a partir da quarta-feira, 13. O novo horário de vacinação de segunda a sexta-feira, visa a facilitar o acesso das pessoas aos imunizantes no horário de almoço. Além disso, o funcionamento se estende até às 18h para manter uma janela de duas horas de vacinação após o horário de fechamento da imunização nas 10 UBS referência e Departamento de Saúde do Idoso (DSI), que param às 16h. A vacinação no local aos sábados será mantida.



Na quarta, 13, no Pam Marechal será realizada a aplicação de primeiras doses para pessoas de 12 anos ou mais, segundas doses de AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, além das doses de reforço destinadas aos idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até 15 de abril; trabalhadores da saúde que tomaram a D2 há seis meses ou mais, e dos imunossuprimidos que foram vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias.



O Pam Marechal já esteve presente em vários sábados ao longo desta campanha de imunização contra a Covid-19, realizada pela Secretária de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), e é um ponto tradicional de atendimento à população, o que facilita para que as pessoas busquem pelas vacinas contra o coronavírus no local. O Pam Marechal fica na Rua Marechal Deodoro, 216, Centro.