Auxílio Emergencial Mineiro começa a ser pago nesta quinta-feira

Serão mais de R$ 650 mi para mais de 1 milhão de famílias cadastradas no CadÚnico em extrema pobreza

da Redação - 14/10/2021

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) começa a pagar nesta quinta-feira (14/10) o Auxílio Emergencial Mineiro, a terceira transferência de renda do Governo de Minas para minimizar os impactos provocados pela crise causada pela pandemia de covid-19. Recebem dia 14 os representantes familiares que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro que pertencem aos grupos prioritários (mães solteiras e seus filhos e famílias que não possuem o Bolsa Família). No dia 15, será a vez dos que nasceram em março e abril.



Ao todo serão mais de R$ 650 milhões para mais de 1 milhão de famílias cadastradas no CadÚnico em extrema pobreza (que recebem até R$ 89 mensais por pessoa).

O Auxílio Emergencial Mineiro será pago exclusivamente em contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, a conta “Caixa Tem”. Para quem já a possui conta na instituição, o benefício será depositado automaticamente. Para aqueles que ainda não possuem esta conta na instituição, será aberta uma conta automaticamente, que poderá ser movimentada pelo aplicativo de smartphone.

As contas correntes ou poupança convencionais que beneficiários porventura possuam na Caixa não serão utilizadas para crédito do benefício. Caso o beneficiário não possua celular, pode comparecer a uma agência da Caixa ou a uma Casa Lotérica, portando um documento de identificação com foto, para que consiga fazer o saque do Auxílio Emergencial Mineiro.

Confira o calendário de pagamento Mês de aniversário do RF Data de pagamento Janeiro e Fevereiro 14/10/2021 Março e Abril 15/10/2021 Maio e Junho 18/10/2021 Julho e Agosto 19/10/2021 Setembro e Outubro 20/10/2021 Novembro e Dezembro 21/10/2021

Calendário de pagamento para as famílias não prioritárias Mês de aniversário do RF Data de pagamento Janeiro e Fevereiro 22/10/2021 Março e Abril 25/10/2021 Maio e Junho 26/10/2021 Julho e Agosto 27/10/2021 Setembro e Outubro 28/10/2021 Novembro e Dezembro 29/10/2021