PAM Marechal suspende atendimento de rotina nos próximos dias

Os serviços serão regularizados na próxima segunda, 18

da Redação - 14/10/2021

O Pronto Atendimento Médico, PAM Marechal, não irá realizar os atendimentos no Departamento de Clínicas Especializadas (DCE) e no CEO Centro (Centro de Especialidades Odontológicas Centro), nesta quinta-feira, 14, e sexta-feira, 15, segundo a Secretaria de Saúde (SS). Os serviços serão regularizados na próxima segunda, 18. Informamos também que a vacinação contra Covid-19 no PAM Marechal seguirá normalmente ao longo da semana, das 12h30 às 18h.



As pessoas que tiverem consultas agendadas no DCE para essas datas serão remanejadas para os dias 4 e 5 de novembro e serão comunicadas pelos respectivos ambulatórios. Já os pacientes com consultas marcadas no CEO Centro, serão reagendados pelo setor responsável. Aqueles que necessitarem do serviço de urgência devem procurar atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Vale ressaltar que o Serviço de Controle de Hipertensão, Diabetes e Obesidade (SCHDO), o Serviço de Práticas Integrativas - Homeopatia (SPIC) e o Setor de Ostomizados vão funcionar parcilamente com a entrega de fitas para glicemia, medicamentos homeopáticos e bolsas de colostomia. Já o Serviço de Tisiologia e Traumatologia continua funcionando normalmente.