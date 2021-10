Confira o calendário de vacinação contra a Covid desta terça-feira

Quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 24 de agosto, pode procurar um dos postos de imunização para receber a segunda

da Redação - 19/10/2021 07:37

Com mais de 60% da população juiz-forana vacinada com as duas doses ou com a vacina de dose única, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) segue no combate à pandemia. Nesta terça-feira, dia 19, dez UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; outras 36 UBSs, das 8h às 11h; o Departamento de Saúde do Idosos (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h; e o Pam Marechal, das 12h30 às 18h; disponibilizam as primeiras e as segundas doses, além da vacina de reforço contra o coronavírus.



As pessoas de 12 anos ou mais que, por qualquer motivo, não tenham recebido a dose inaugural, podem ser vacinadas normalmente, e as segundas doses de Coronavac e Pfizer vão estar disponíveis seguindo o calendário normal, bem como as doses de reforço destinadas aos públicos que têm direito. Já as segundas doses de AstraZeneca neste momento são destinadas às pessoas que deveriam ter recebido a D2 no dia 2 de outubro ou data anterior. A PJF aguarda a entrega ao longo da semana de nova remessa desse imunizante para seguir acertando o calendário de 2ª dose da AstraZeneca na cidade. A lista com todos os endereços e horários de funcionamento dos locais de vacinação destinados a cada um dos públicos pode ser vista no fim do texto.



Segundas doses



AstraZeneca - Todos aqueles que deveriam ter tomado a segunda dose da AstraZeneca no dia 2 de outubro ou em data anterior podem procurar o Pam Marechal, das 12h30 às 18h; alguma das 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; e, uma das outras 36 UBSs, das 8h às 11h; ou no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16



Coronavac - A aplicação de D2 do imunizante Coronavac segue a data descrita no cartão de vacina. Nesta terça, recebem a D2 todos aqueles com retorno agendado para o dia 19 de outubro ou data anterior, no Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; nas demais 36 UBSs, das 8h às 11h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Pfizer - Quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 24 de agosto, pode procurar um dos postos de imunização para receber a segunda. Isso ocorre devido à mudança recente no aprazamento (o intervalo entre uma dose e outra), definido pelo Ministério da Saúde (MS), de 12 para oito semanas. O Pam Marechal, das 12h30 às 18h; as 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; outras 36 UBSs, de 8h às 11h; e o DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h, disponibilizam a D2 desse imunizante nesta terça.



Doses de reforço



As doses de reforço destinadas aos trabalhadores da Saúde e de 56, 57 anos ou idade superior

que receberam a segunda dose contra a Covid-19 há pelo menos seis meses e aos idosos de 60 anos ou mais que também tomaram a D2 há seis meses ou mais são aplicadas no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; em outras 36 UBSs de 8h às 11h; e no Pam Marechal, das 12h30 às 18h. Os imunossuprimidos, que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias, também podem receber a dose de reforço. Este público pode ser vacinado no Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h, e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Documentação necessária



A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão receber a dose de reforço levarem os documentos, que são obrigatórios, para receberem a vacina. Seguindo normas técnicas do Estado e do Ministério da Saúde, a SS está vacinando com a terceira dose todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde de Juiz de Fora com o imunizante Pfizer. Os exigidos documentos estão no site da PJF.



e devem ser entregues no ato da vacinação. O trabalhador de saúde com vínculo ativo nos serviços de saúde deve entregar o Termo de Responsabilidade da Instituição e do Profissional, além da cópia dos documentos pessoais. Já o trabalhador autônomo, deverá apresentar o Termo de Responsabilidade Autônomo e Profissional, além dos documentos pessoais; e o cuidador de idoso, deve levar no ato da vacinação o Termo de Responsabilidade Familiar e Profissional, juntamente com a cópia dos documentos.



Ressaltamos que o profissional deverá imprimir o termo, preencher, solicitar assinatura e carimbo da instituição a qual está vinculado e/ou família contratante, no caso dos cuidadores de idosos. E apresentar a documentação já preenchida junto com a cópia dos documentos pessoais como identidade e comprovante de residência nos pontos de vacinação.



As pessoas que vão receber a primeira dose apresentarem originais e cópias de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista, e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além do comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Os adolescentes que não tiverem estes documentos podem apresentar a certidão de nascimento, além do comprovante de residência. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem vai ser vacinado, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade da pessoa que tem o nome no comprovante de residência e, ainda, a declaração de residência. Também reforçamos a necessidade de levar o formulário impresso, cujo modelo está disponível no site da PJF



As demais pessoas que vão receber a D2 ou os idosos que vão receber a dose de reforço precisam apresentar apenas o cartão de vacina e um documento de identificação com foto, enquanto os imunossuprimidos, além destes documentos, para poder receber a dose de reforço devem apresentar um laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição. Este público pode buscar pela dose de reforço a partir de 28 dias do recebimento da 2ª dose.



Confira o calendário de terça-feira, dia 19 de outubro



Todas as pessoas com 12 anos ou mais

Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; em outras 36 UBSs, das 8h às 11h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Vacinação de reforço para idosos com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses

Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; em outras 36 UBSs, das 8h às 11h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Vacinação de reforço para trabalhadores da saúde com 56, 57 ou idade superior que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses

Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; em outras 36 UBSs, das 8h às 11h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Vacinação de reforço para imunossuprimidos que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias

Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de AstraZeneca para pessoas que deveriam receber a vacina até o dia 2 de outubro

Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h; em outras 36 UBSs, das 8h às 11h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Coronavac para pessoas com retorno no cartão no dia 19 de outubro ou data anterior

Pam Marechal, das 12h30 às 18h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11 e das 13h às 16h; em outras 36 UBSs, das 8h às 11h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de Pfizer para todos que receberam a primeira dose até o dia 24 de agosto

Pam Marechal, das 12h30 às 18h; 36 UBSs de 8h às 11h; nas 10 UBSs referência, das 8h às 11 e das 13h às 16h; e no DSI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Endereços dos locais de vacinação



Departamento de Saúde do Idoso (DSI) - 8h às 11h e das 13h às 16h

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Pam Marechal - 12h30 às 18h

R. Mal. Deodoro, 496, Centro



10 UBSs referência que vacinam de 8h às 11h e 13h às 16h

UBS Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, nº 100

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, nº 900

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, nº 119

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910





36 UBSs que vacinam de 8h às 11h:

- UBS Alto Grajaú, Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

- UBS Bairro Industrial, Rua João Gualberto,110;

- UBS Barreira do Triunfo, Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

- UBS Borboleta, Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

- UBS Centro Sul, Av. Barão do Rio Branco, 3132, Centro;

- UBS Cidade do Sol, Rua Gustavo Capanema, 70;

- UBS Dom Bosco, Rua João Manata, 93;

- UBS Esplanada, Rua Bias Fortes, 74;

- UBS Filgueiras, Rua Orlando Riani, 2.200;

- UBS Furtado de Menezes, Rua Furtado de Menezes, 19 À;

- UBS Grama, Praça Áureo Carneiro s/n;

- UBS Granjas Bethânia, Rua Nove de Julho, 294;

- UBS Ipiranga, Rua Etiene Loures, 85;

- UBS Jardim da Lua, Rua Natalino José de Paula, 314;

- UBS Jardim Esperança, Rua Padre João Micheleto, 35;

- UBS Jardim Natal, Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

- UBS Joquei Clube I, Rua Antonio Armando Pereira, 140;

- UBS Joquei Clube II, Rua Antônio Guimarães Peralva, 130;

- UBS Linhares, Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

- UBS Marumbi, Rua Barão do Retiro, 1.462;

- UBS Monte Castelo, Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

- UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz 72;

- UBS Nova Era, Rua Guimarães Júnior, 850;

- UBS Parque Guarani, Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

- UBS Retiro, Rua Sebastião Cardoso, 41;

- UBS Santa Cruz, Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, 245;

- UBS Santa Efigênia, Rua José Ferreira, 13;

- UBS Santa Rita, Rua José Vicente, 390;

- UBS Santo Antônio, Rua Pedro Trogo, 285;

- UBS Santos Dumont; Rua Álvaro José Rodrigues, 25;

- UBS São Judas Tadeu; Rua Ernesto Pancini, 446;

- UBS São Sebastião; Rua Jorge Raimundo, 209;

- UBS Teixeiras; Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

- UBS Vale Verde; Rua Marciano Pinto, 685;

- UBS Vila Esperança; Rua Nova, 30;

- UBS Vila Ideal; Avenida Francisco Valadares, 1910;

- UBS Vila Olavo Costa; Rua Jacinto Marcelino, 16.