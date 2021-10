Hemocentro itinerante chega em Juiz de Fora

Entre 19 e 22 de outubro, a carreta adaptada para coleta de sangue estará no estacionamento do Shopping Jardim Norte, entre 8h e 12h

por Jorge Júnior - 19/10/2021 08:03

Juiz de Fora recebe, até a sexta-feira, 22 de outubro, no estacionamento do Shopping Jardim Norte, o Hemocentro Itinerante SAS Brasil - Drogarias Pacheco. “Esse é um projeto pioneiro que nos enche de orgulho pela sua relevância e abrangência. O número de doações reduziu muito durante a pandemia e o hemocentro itinerante se propõe a reverter esse cenário. É a primeira vez que uma rede de farmácias viabiliza uma ação como essa no país. Por meio da carreta, iremos aproximar os hemocentros de locais com amplo movimento, estimulando ainda mais pessoas a realizarem esse gesto de solidariedade tão importante e necessário”, ressalta Andrea Sylos, Diretora Comercial e Marketing do Grupo DPSP.

Para fazer a doação de sangue, é preciso fazer o agendamento prévio no site.



Entre os requisitos básicos para doar, é necessário:



· Estar em boas condições de saúde;



· Ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg;



· Estar descansado e alimentado no momento da doação;



· Apresentar documento original e oficial com foto;



· Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelo vírus da Covid-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação;



· Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico/laboratorial de infecção por Covid-19 são considerados inaptos pelo período de 14 dias, após o último contato com essas pessoas;



· Em virtude da pandemia, o candidato que apresente qualquer sintoma respiratório, mesmo leve, deve aguardar 30 dias após a recuperação para doar.

Hemocentro Itinerante

O Hemocentro Itinerante SAS Brasil - Drogarias Pacheco irá rodar por cidades de três estados brasileiros – Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal – em uma carreta totalmente adaptada para funcionar como centro de coleta, com todos os protocolos de higiene necessários para garantir a segurança das doações.

No site estão as informações detalhadas sobre os locais onde o Hemocentro Itinerante SAS Brasil - Drogarias Pacheco estará presente em cada etapa do trajeto, além de todas as condições e restrições para a doação. Até o momento, a carreta já percorreu quase 600 km, coletou 360 litros de sangue e atendeu mais de 760 pessoas. Até o momento, a ação pode beneficiar mais de 3.000 pessoas.