Inscrição para contratação de professores e coordenadores pedagógicos segue até sexta

da Redação - 19/10/2021 07:48

Estão abertas as inscrições para os editais de contratação temporária de professores e coordenadores pedagógicos para atuação na rede municipal no ano letivo de 2022. O cadastro pode ser realizado até as 23h59 de sexta-feira, 22, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

O edital n° 440-SRH prevê vagas para o cargo de coordenador pedagógico. O edital n° 441-SRH define as diretrizes para os cargos de Professor Regente A (PR-A) e B (PR-B) para a parte diversificada do Quadro do Magistério nas disciplinas de artes visuais, teatro, capoeira, dança, informática, braile, música, libras e intérprete de libras.

Já o edital n° 442-SRH prevê vagas para o cargo de PR-A para atuação na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA). Por fim, o edital n° 443-SRH estabelece as orientações para os cargos de PR-B, nas disciplinas de artes, biologia, ciências, educação física, espanhol, filosofia, física, geografia, história, língua inglesa, matemática, língua portuguesa e literatura, química e sociologia.



Processo todo digital



Para a efetivação da inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher e transmitir corretamente todos os dados do requerimento de inscrição. Ao inserir os dados cadastrais no Sistema de Inscrição, será exigida uma senha de quatro dígitos. O(a) candidato(a) que já realizou inscrições em processos seletivos anteriores da Prefeitura de Juiz de Fora e esqueceu sua senha, poderá resgatá-la, no momento da inscrição, através do ícone “Esqueceu sua senha? Clique aqui.”, informando número do CPF e data de nascimento.



Novidade nestes editais, o(a) candidato(a) terá acesso ao seu tempo de efetivo exercício na PJF através do “ícone” “Consultar Tempo de Trabalho”, que está disponível na tela de lançamentos da pontuação, referentes aos títulos que serão apresentados. O arquivo gerado contendo as informações sobre o tempo de efetivo exercício na Prefeitura de Juiz de Fora, deverá ser enviado junto com os documentos comprobatórios da pontuação cadastrada no ato da inscrição.



Os(as) candidatos(as) inscritos(as) também deverão encaminhar documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional, conforme declarado no formulário de inscrição, assim como documento de identificação e declaração. A documentação deverá ser digitalizada e encaminhada exclusivamente através do sistema de cada um dos editais também observando o prazo final das inscrições às 23h59 da sexta-feira, 22. Os(as) candidatos(as) inscritos(as) com pontuação final zero estão dispensados do envio da documentação.



A documentação deverá ser anexada de forma digitalizada ou através de fotografia nítida, em arquivos com tamanho máximo de 3 MB, em formato de. JPG, .JPEG ou .PDF, sob pena de não serem considerados caso sejam anexados em outros formatos. Poderão ser enviados, no máximo, 20 arquivos, podendo conter mais de um documento em cada arquivo, desde que não ultrapasse o tamanho permitido. Para os documentos que tenham informações frente e verso, deverá ser anexada as duas imagens para análise. Os editais alertam que não será permitido ao(a) candidato(a) reenviar a documentação, ou seja, após o primeiro envio, o sistema automaticamente bloqueará a tentativa de reenvio de documentos da mesma pessoa.



SRH cria WhatsApp para tirar dúvidas durante o período de inscrição



Os candidatos e candidatas que tiverem dúvidas que não foram sanadas nos editais terão um canal de atendimento exclusivo pelo WhatsApp. Os interessados devem salvar o contato 3690-7308 no smartphone e enviar a dúvida diretamente pelo aplicativo de mensagem, juntamente com nome completo e CPF, para otimizar o atendimento. Além disso, está disponível um “Guia de Inscrição”, disponível aqui , contendo os passos necessários para a realização efetiva do processo de inscrição.



Acesse os editais nos links abaixo:



- Edital nº 440-SRH – Coordenador Pedagógico



- Edital nº 441-SRH – PR-A e PR-B – Artes Visuais, Música, Teatro, Capoeira, Dança, Informática, Intérprete Educacional de Libras, Libras e Braile



- Edital nº 442-SRH – PR-A – Educação Infantil / Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)



- Edital nº 443-SRH – PR-B – Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, Química e Sociologia