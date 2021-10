Juiz de Fora registra mais três morte por Covid-19 nas últimas 24h

da Redação - 22/10/2021 07:28

Juiz de Fora registrou mais três morte relacionada à Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 21 de outubro, pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora.



Ao todo, a cidade contabiliza 2011 óbitos e 46.723 notificações positivas, além de 107.263 casos suspeitos.



Atualmente, 89 pacientes estão internados pela doença na cidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 36,63% e de Enfermaria, 21,05%.



Óbito 2009 Masculino, 86 anos. Óbito em: 21/10/2021. Comorbidades: HAS, Alzheimer



Óbito 2010 Feminino, 87 anos. Óbito em: 17/10/2021. Comorbidades: HAS, Hipotireoidismo



Óbito 2011 Feminino, 88 anos. Óbito em: 14/10/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS



Boletim de leitos - 21/10/2021



Hospitalização Covid: 89

Ocupação UTI SUS : 67,27%

Ocupação UTI Privado: 62,90%

Ocupação UTI Geral: 65,70%

Leitos ocupados Uti (Covid): 44

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 45

Ocupação UTI SUS (Covid): 36,63%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 21,05%