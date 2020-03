8 dicas infalíveis para cumprir a meta de ser fitness em 2020





Anna Karla Coimbra 6/03/2020

O Carnaval acabou, e para muitos, o ano começou agora. Entramos no terceiro mês de 2020 e se você já desistiu da promessa de ser mais saudável, ou ainda não sabe o que fazer para deixar o seu ano cheio de saúde, vem comigo, que as dicas são simples, porém, eficazes.

1. Decida mudar

O primeiro passo é realmente querer, e eu digo querer de fato, não só da boca para fora, quantas vezes você já disse que queria mudar algo e nem parou por um minuto para pensar em como mudar. Então tire alguns minutos para refletir: o que eu quero mudar? Como posso começar? Feito a reflexão, seguimos.



2. Descubra o que você gosta

Pense em alimentos que você gosta e que sabe que são saudáveis (frutas, legumes, quanto mais in natura, melhor) e comece a acrescentá-los no seu dia a dia. Com os alimentos não tão saudáveis, faça o caminho inverso, comece diminuindo e reflita: comer esse alimento com frequência condiz com a vida que quero seguir?



3. Procure a atividade física que mais tem a ver com você

Será muito mais fácil praticar algo que você gosta do que algo que você não gosta né?! Se você está no time dos que não gostam de nada, então você ainda não experimentou todas as possibilidades. O sedentarismo é um dos principais fatores de risco que aumentam a mortalidade da população, então, mova-se.



4. Dinheiro não é desculpa

Quantas vezes você já se sabotou dizendo: não tenho dinheiro para gastar com dieta ou atividade física. Então vamos lá, quanto custa caminhar ou correr perto da sua casa? Sabia que existem diversos programas gratuitos na sua cidade? Também existem excelentes aplicativos no celular que te auxiliam na pratica de atividade física. A alimentação natural, é muito mais barata do que comer produtos industrializados, dá para comer melhor e economizar facilmente, basta você descascar mais e desembalar menos.



5. Leia livros que te estimulem

Quando você lê um livro, a sua percepção torna-se única, e pode gerar uma motivação que você ainda não encontrou. Separei 3 livros que podem te ajudar: ¨O poder do hábito¨, ¨O milagre da manhã¨; ¨O peso das dietas¨; além de vários livros de culinária/receitas que você pode ter em casa, ou até mesmo pegar na internet.



6. Procure os profissionais de saúde

Está com os exames em dia? Se a resposta for não, então está na hora de procurar os profissionais de saúde. Tenha bons profissionais para lhe acompanhar, é importante que a relação profissional/paciente seja leve, de confiança e de respeito. Se sozinho está difícil, porque não procurar uma ajuda profissional?



7. Comece hoje

Não espere condições ideais para começar algo, ou então você não irá começar. Não precisa começar pelo caminho mais completo, não deixe que o feito seja inimigo do perfeito, ok?



8. Hidrate-se

A última dica é uma forma simples de começar a ser mais saudável agora mesmo, comece aumentando seu consumo de água (caso ele seja baixo), não terá custos a mais, nem dificuldades, e manter-se hidratado é muito importante para ser "fitness" e pode ser seu primeiro passo de muitos em 2020.



2020 é o início de uma década, como você espera estar daqui há dez anos?



Espero ter ajudado, e aguardo vocês na próxima coluna.



Anna Karla Coimbra é nutricionista graduada pela UFJF há 5 anos. Especialista em Saúde do Adulto com ênfase em Doenças Crônicas pelo Hospital Universitário da UFJF, pelo programa de residência multiprofissional e graduanda em nutrição esportiva funcional. Atua na área clínica e como palestrante. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

