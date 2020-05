Chá: um conforto para o corpo, para a alma e para a saúde



Anna Karla Coimbra 4/05/2020

Boa parte da população brasileira já utiliza plantas medicinais em casa na forma de chás para tratar alguma doença ou enfermidade. Eu costumo dizer que tem chá para tudo e todos. Mas se é natural, está liberado? Não! Alguns chás, quando em excesso podem levar à intoxicação do organismo.

Além disso, determinados chás podem ter contraindicações, você sabia que o hibisco não é recomendado para mulheres que querem engravidar, por ter princípios abortivos? Logo, pacientes crônicos e gestantes, pergunte ao nutricionista ou ao médico antes de fazer o uso de qualquer planta.

Separei alguns abaixo, para mostrar como eles podem ser úteis e ensino como utilizá-los para extrair corretamente suas propriedades:

CAMOMILA: parte utilizada: flores. Melhora do sono e diminuição da ansiedade. Auxilia na redução da glicemia (açúcar no sangue). Usada para reduzir gases intestinais, insônia, dores musculares, dores na coluna e dores ciáticas. Infusão: 1 colher de sopa para 150ml de água.

CAPIM LIMÃO: parte utilizada: folhas. É empregado para o alívio de cólicas menstruais e intestinais, e principalmente para aliviar o estresse. Preparar o chá com 5 a 6 folhas frescas em infusão para ½ litro de água, ou 1 a 3 g de folhas secas em uma xícara de chá,150 ml.

BOLDO: parte utilizada: folhas. Estimula as funções digestivas e atua como diurético. Usado nos problemas gastrointestinais, má digestão, intestino preso. Bom para o funcionamento do fígado. Infusão: 1 a 3 colheres de chá para 150ml de água.

ESPINHEIRA SANTA: parte utilizada: folhas. É famosa no combate à úlcera estomacal e a outros problemas como azia, vômitos, digestão, gastrite, refluxo. Colocar em infusão, 1 litro de água fervente, duas colheres de sopa da erva. Tomar 2 a 3 xícaras ao dia.



GENGIBRE: parte utilizada: rizoma (caule). Capacidade anti-inflamatória, regula a imunidade, e é antioxidante. Combate gases intestinais, inflamações respiratórias, náuseas e enjoos. Colocar em decocção, 1 colher de café (gengibre ralado) para 1 xícara de chá ,150ml.

VERDE: parte utilizada: folhas. Poderoso por sua capacidade antioxidante, anti-inflamatória, e por auxiliar no emagrecimento. Ainda funciona como diurético. Importante na prevenção e/ou no tratamento de diversas doenças (câncer, doenças cardiovasculares e diabetes). Infusão: 1 colher de sopa para 500ml de água. O CHÁ MATCHÁ, é a mesma planta do chá verde, seu diferencial se encontra em seu processo de produção. Estima-se que uma porção de Matchá é o equivalente nutricional de 10 xícaras de chá verde comum.

Sobre o preparo dos chás, vai aqui mais uma dica: Infusão serve para folhas e flores. Coloque a medida de água fervente sobre a medida do produto em um recipiente apropriado. Abafar por 10-15 minutos. Decocção serve para raízes e caules. Coloque a medida do produto na quantidade de água fria e deixe ferver por cerca de 3 a 5 minutos, deixar em contato por aproximadamente 15 minutos.

Você tem hábito de tomar algum chá? Em tempo de quarentena, qual tal um chá para acalmar?

Espero ter ajudado, e aguardo vocês na próxima coluna. Se cuidem.



