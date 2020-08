Como ler rótulos de alimentos? 7 dicas para não errar





Anna Karla Coimbra 21/08/2020

Que todos nós consumimos alimentos industrializados, todos sabem. Agora escolher o melhor para você e sua saúde você sabe? Tem certeza? A indústria vem sempre criando formas inovadoras de nos chamar atenção para seus produtos. Nós, que estamos sempre antenados nas novidades, vemos que algumas estratégias de vendas podem nos levar ao erro, e acredite, se você acha que você já sabe tudo sobre o assunto, vou te confessar uma coisa, até eu já cai em uma armadilha! >>>Já comprei um alimento dito como saudável e que havia substâncias cancerígenas .>>> Sim, é comum ver essas substâncias nos alimentos, infelizmente.

Então vamos lá, entender, e saber um pouco mais sobre esse assunto?!



1. A ordem dos alimentos nos ingredientes é crescente, ou seja, o primeiro alimento que aparece na lista de ingredientes é o que mais tem naquele produto. Exemplo clássico é do pão integral. Se ele vem escrito só farinha integral, então ele é 100% integral, se ele tem as duas farinhas, ele é misturado, e se vem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (farinha branca) antes da farinha integral, então ele tem mais farinha branca do que a farinha integral. Sim, alguns pães integrais tem mais farinha branca do que a própria integral.



2. Compare marcas: às vezes o produto mais barato, é até mais saudável, vale a pena comparar.



3. Utilize um aplicativo de food score, que avalia e classifica o quanto aquele alimento é saudável, se chama "Desrotulando". Até eu gosto de usar, acho que facilita a leitura no mercado.



4. Se a lista de ingredientes for muita extensa, desconfie, com certeza terão coisas ali não saudáveis. Prefira os que tenham alimentos como ingredientes e não substâncias.



5. Fuja dos ¨antes¨ que são, conservantes, edulcorantes, aromatizantes, estabilizantes...etc. Claro que alguns produtos terão, mais cuidado com o excesso.



6. Cuidado com substâncias prejudiciais a saúde, existem componentes que são até cancerígenos. Vão aqui alguns nomes para você dispensar (Alerta Vermelho) se ver na composição : corante caramelo 3 e 4 ( encontramos em refrigerante de cola, sorvetes, balas, iogurtes, etc); Glutamato monossódico (encontramos em temperos prontos, macarrão instantâneo, produtos congelados e temperados); Gordura trans ou gordura vegetal hidrogenada (encontramos em biscoitos doces e salgados, sorvete, carne e frangos processados, batata frita, etc).



7. E por último, crie essa regra na sua rotina: DESEMBALE MENOS, DESCASQUE MAIS.



No mais, pense sempre em equilíbrio. Evite fazer o uso em excesso de industrializados, tente cozinhar mais, com alimentos e produtos naturais. Faça boas escolhas para seu corpo, se cuide, seu corpo é sua casa!

Até a próxima coluna!

