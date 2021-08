Tudo o que você precisa saber sobre a vitamina D, a vitamina do Sol

Além de ser importante reguladora do metabolismo e saúde óssea, ela atua na imunidade

por Anna Karla Coimbra - 28/08/2021 07:33

A vitamina D, apresenta vários papeis no nosso organismo. Além de ser importante reguladora do metabolismo e saúde óssea, ela atua na imunidade, no crescimento, na saúde cardiovascular e dos músculos.



A falta ou deficiência da vitamina D, está associada a doenças como obesidade, diabetes, doenças auto imunes como esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, lúpus, e artrite reumatoide, problemas cardiovasculares, depressão, esquizofrenia, e alguns tipos de câncer. Observando a prevalência dessas doenças com a hipovitaminose D, sugere-se que a vitamina D, pode ser um fator capaz de aumentar o aparecimento dessas doenças, mesmo que ainda não haja um esclarecimento total sobre a causa-efeito entre elas.

Vitamina D e covid-19: Alguns estudos vêm correlacionando a baixa de vitamina D no sangue, com um risco maior de complicações, e de contaminação pelo covid-19, mas esse risco apresenta-se principalmente em pacientes com outras doenças associadas. Mais estudos serão necessários para estabelecimento dessa relação.

Gestantes: A baixa concentração de vitamina D no sangue das gestantes está associada a complicações na gravidez, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, baixo peso do recém-nascido, baixa massa óssea e aparecimento de marcadores de risco cardiovascular nas crianças em idade escolar.



Sinais e Sintomas da deficiência: Podem incluir fraqueza generalizada, desânimo, osteoporose, dor nos ossos, raquitismo em crianças, entre outros.

Fontes alimentares: Os alimentos fontes de vitamina D são peixes, como o salmão e atum, óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo, queijo e cogumelos.

Sol: O sol, é considerado ¨fonte¨ dessa vitamina porque ele é responsável pela produção da vitamina D, pois os raios ultravioletas do tipo B (UVB) são capazes de ativar a síntese dessa substância. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, a exposição ao sol por 5 a 10 minutos todos os dias, a fim de sintetizar a vitamina D.

Toda suplementação deve ser orientada por um profissional, o excesso de vitamina D, pode gerar vários problemas de saúde, como: piora da saúde óssea, risco de insuficiência renal, crises convulsivas e morte.

Como anda sua Vitamina D? No inverno a hipovitaminose D pode ser mais comum, então capriche na exposição ao sol e na ingestão adequada de vitamina D. Em caso de deficiência procure ajuda de um profissional.