Exagerou nas Festas?

Veja essas medidas Detox

por Anna Karla Coimbra - 07/01/2022

Exagerou nas festas de fim de ano?

Vem que tem medidas DETOX para quem está precisando!

Chega fim de ano, começam as confraternizações, as comemorações, as festas de natal e ano novo, e consequentemente, ocorre o aumento da ingestão de alimentos gordurosos, frituras, alimentos muito condimentados, doces e bebida alcoólica. O corpo acaba reagindo com alguns sintomas, e podem ser eles, alterações gastrointestinas como constipação ou diarreia, estufamento, refluxo, gases, dor de cabeça, inchaço e mal estar geral. Para alguns esses sintomas podem ser leves e para outros podem ser realmente um grande desconforto, logo, é muito comum sugerirmos após e durante esse período, acrescentar medidas DETOX , então vamos às dicas:

Ingerir muita água, sim parece simples, mas realmente funciona, abusou no álcool? Água! Intestino prendeu ou soltou? Mais água. A água auxiliará na eliminação das toxinas, então capriche.

Chás que irão melhorar sua digestão, diminuir os gases, e melhorar o refluxo: Espinheira santa, gengibre, alcaçuz ,erva-doce , cúrcuma. Capriche e lembrem-se, chás de folhas e flores faremos a infusão, aquecemos a água, desligamos o fogo e adicionamos a erva, depois deixe abafado por 10 a 15 minutos. Chás de raízes faremos a decocção, colocamos água e erva para ferver por 10 minutos, sempre com o recipiente tampado.

Chás que irão melhorar o inchaço: cavalinha e hibisco, depois de pronto pode bater com uma ou duas rodelas de abacaxi para potencializar o efeito de desinchar.

Faça refeições leves, preferencialmente sem carne, ou prefira proteínas de fácil digestão, como peixe e ovo. Prefira vegetais bem cozidos e se for comer salada crua, capriche na mastigação, coma apenas no almoço, e no jantar prefira vegetais cozidos. Frutas para comer de sobremesa que possuem enzimas digestivas: Mamão e abacaxi.

Evite leguminosas (feijão, grão de bico, soja, ervilha), pois esses alimentos fermentam. Evite leite e derivados, evite também doces, até mesmo os diets! Evite café e cafeína.

Volte a sua rotina de alimentação e atividade física, uma boa caminhada já pode ser um grande auxílio.

A dieta líquida por um dia, vai melhorar a digestão, e pode promover um bom detox se for rica em nutrientes. Sugiro café da manhã com suco verde (orgânico seria ideal), almoço e jantar com sopa, e lanches com chás e sucos naturais.

Bolsa de água quente auxilia na autorregulação do intestino, promovendo alívio para quem sofre com os sintomas gastrointestinais.

Vou deixar minha receita favorita de suco verde Detox para vocês :

Duas xícaras de água;

5 ramos de salsinha;

2 rodelas de abacaxi;

Suco de 1 limão;

Gengibre ralado à gosto;

Bata tudo no liquidificador, não coe e não adoce.

Aproveite as novas energias de 2022 para programar um ano novo com mais saúde!

Nos vemos na próxima coluna!