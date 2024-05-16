Quase 20 mil poss?veis doadores de medula ?ssea Hemocentro de Juiz de Fora realiza o cadastro de pessoas da cidade e regi?o desde 2001, mas chance de compatibilidade ? pequena
Rep?rter
07/08/2008
O transplante de medula ?ssea n?o ? realizado em Juiz de Fora, mas a cidade j? possui mais de 18 mil poss?veis doadores cadastrados. Depois de campanhas massivas na m?dia, o Hemocentro de Juiz de Fora j? recebe espontaneamente pessoas que desejam doar medula. Mas ainda ? pouco.
Mesmo com este n?mero aparentemente alto, a cidade s? tem uma pessoa que efetivamente doou a medula.
"Pode ser que haja mais algu?m contactado diretamente pelo Instituto Nacional do C?ncer (Inca), mas o Hemominas tem conhecimento de apenas um", informa Rosani Martins (foto abaixo), da equipe de capta??o do Hemominas.
Segundo Rosani, o fato de ter uma doa??o concretizada ? uma festa, porque a probabilidade de encontrar c?digos gen?ticos compat?veis ? muito pequena.
N?o h? id?ia de pouco ou de muito, mas a id?ia de conseguir salvar algu?m", ressalta.
A fila de espera por doa??o de medula no Brasil n?o chega a mil pessoas, mas a demora em encontrar um doador compat?vel ? grande. A chance de encontrar algu?m com o mesmo c?digo gen?tico ? de uma em cem mil.
Mesmo entre irm?os de mesmo pai e mesma m?e, apenas de 25% a 30% apresentam compatibilidade. Da? a import?ncia de ter a maior quantidade poss?vel de pessoas cadastradas. Podem precisar de transplante de medula ?ssea pacientes que apresentam alguns casos de anemia grave, leucemia, alguns tipos de c?ncer e alguns defeitos na pr?pria medula.
Juiz de Fora iniciou o cadastro em 2001 e, desde ent?o, o Hemominas tem realizado campanhas de capta??o em v?rias das 31 cidades que fazem parte da ?rea atendida pela institui??o. Recentemente, a equipe juizforana cadastrou 900 pessoas em Passa Quatro, que pertence ? regional de Pouso Alegre.
"Nossa colabora??o ? em rede, afinal o cadastro ? nacional e beneficia a todos os brasileiros. Eles tinham a demanda, mas n?o podiam realizar a campanha, ent?o, fomos l?", diz Rosani.
A coleta de medula n?o ? feita em Juiz de Fora, sendo necess?rio ir a S?o Paulo,
a Curitiba, ao Rio de Janeiro ou outra cidade que realize o procedimento. Todas as despesas do doador e de um acompanhante s?o cobertas pelo Sistema ?nico de Sa?de (SUS).
"Depois de doar uma vez, o nome n?o sai do cadastro. Mas, mesmo cadastrada, a pessoa s? doa se quiser, podendo mudar de id?ia ou decidir que n?o est? em um momento adequado para isso", ressalta Rosani.
O que ? a medula ?ssea
A medula ?ssea ? um l?quido que ocupa o interior dos ossos. Popularmente, ? conhecida como tutano. ? na medula que s?o produzidos os principais componentes do sangue, como as hem?cias, os leuc?citos e as plaquetas.
Como ? o transplante
A coleta da medula pode ser feita por dois procedimentos diferentes. O m?todo mais adequado ? escolhido pelo m?dico que acompanha o caso.
Af?rese
Durante cinco dias, o doador toma um medicamento que estimula a produ??o de c?lulas-m?es no organismo. Na af?rese, ? utilizada uma m?quina semelhante a da hemodi?lise, a qual o doador permanece ligado por meio venoso. O processo dura de duas a tr?s horas. S?o recolhidos 10% da medula presente no sangue, o que ? recomposto no per?odo de dez a 15 dias.
Puls?o lombar
A puls?o ? um procedimento cir?rgico, que recolhe a medula diretamente do osso da bacia. O doador fica 24 horas no hospital, pois ? necess?ria anestesia geral. Esta ? a forma mais conhecida e divulgada na televis?o.
Como doar
Para ser um poss?vel doador, ? preciso ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de sa?de e n?o ter doen?a infecciosa ou transmiss?vel pelo sangue.
Ao contr?rio das doa?es de sangue convencionais, para fazer o cadastro de doador de medula n?o h? peso m?nimo ou exig?ncias como n?o ser hipertenso.
Ap?s preencher o formul?rio com os dados pessoais, ? feita a coleta de 5 ml a 10 ml de sangue. Esta amostra ? submetida ao teste HLA, que indica a tipagem gen?tica. Assim, o material pode ser comparado com a lista dos pacientes em espera no Instituto Nacional do C?ncer (Inca).
As informa?es s?o enviadas para o cadastro no Registro Brasileiro de Doadores Volunt?rios de Medula ?ssea (Redome) e, sempre que um novo paciente precisa de transplante, esse registro ? consultado.
O Hemominas recebe os doadores de segunda a sexta-feira, de 07h ?s 18h, e aos s?bados de 08h ?s 11h30, ? Rua Bar?o de Cataguases s/n? .
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!