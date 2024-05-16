Quase 20 mil poss?veis doadores de medula ?ssea Hemocentro de Juiz de Fora realiza o cadastro de pessoas da cidade e regi?o desde 2001, mas chance de compatibilidade ? pequena

Daniele Gruppi

Rep?rter

07/08/2008

O transplante de medula ?ssea n?o ? realizado em Juiz de Fora, mas a cidade j? possui mais de 18 mil poss?veis doadores cadastrados. Depois de campanhas massivas na m?dia, o Hemocentro de Juiz de Fora j? recebe espontaneamente pessoas que desejam doar medula. Mas ainda ? pouco.

Mesmo com este n?mero aparentemente alto, a cidade s? tem uma pessoa que efetivamente doou a medula. "Pode ser que haja mais algu?m contactado diretamente pelo Instituto Nacional do C?ncer (Inca), mas o Hemominas tem conhecimento de apenas um" , informa Rosani Martins (foto abaixo), da equipe de capta??o do Hemominas.

Segundo Rosani, o fato de ter uma doa??o concretizada ? uma festa, porque a probabilidade de encontrar c?digos gen?ticos compat?veis ? muito pequena. N?o h? id?ia de pouco ou de muito, mas a id?ia de conseguir salvar algu?m" , ressalta.

A fila de espera por doa??o de medula no Brasil n?o chega a mil pessoas, mas a demora em encontrar um doador compat?vel ? grande. A chance de encontrar algu?m com o mesmo c?digo gen?tico ? de uma em cem mil.

Mesmo entre irm?os de mesmo pai e mesma m?e, apenas de 25% a 30% apresentam compatibilidade. Da? a import?ncia de ter a maior quantidade poss?vel de pessoas cadastradas. Podem precisar de transplante de medula ?ssea pacientes que apresentam alguns casos de anemia grave, leucemia, alguns tipos de c?ncer e alguns defeitos na pr?pria medula.

Juiz de Fora iniciou o cadastro em 2001 e, desde ent?o, o Hemominas tem realizado campanhas de capta??o em v?rias das 31 cidades que fazem parte da ?rea atendida pela institui??o. Recentemente, a equipe juizforana cadastrou 900 pessoas em Passa Quatro, que pertence ? regional de Pouso Alegre. "Nossa colabora??o ? em rede, afinal o cadastro ? nacional e beneficia a todos os brasileiros. Eles tinham a demanda, mas n?o podiam realizar a campanha, ent?o, fomos l?" , diz Rosani.

A coleta de medula n?o ? feita em Juiz de Fora, sendo necess?rio ir a S?o Paulo, a Curitiba, ao Rio de Janeiro ou outra cidade que realize o procedimento. Todas as despesas do doador e de um acompanhante s?o cobertas pelo Sistema ?nico de Sa?de (SUS). "Depois de doar uma vez, o nome n?o sai do cadastro. Mas, mesmo cadastrada, a pessoa s? doa se quiser, podendo mudar de id?ia ou decidir que n?o est? em um momento adequado para isso" , ressalta Rosani.

O que ? a medula ?ssea A medula ?ssea ? um l?quido que ocupa o interior dos ossos. Popularmente, ? conhecida como tutano. ? na medula que s?o produzidos os principais componentes do sangue, como as hem?cias, os leuc?citos e as plaquetas.

Como ? o transplante A coleta da medula pode ser feita por dois procedimentos diferentes. O m?todo mais adequado ? escolhido pelo m?dico que acompanha o caso. Af?rese Durante cinco dias, o doador toma um medicamento que estimula a produ??o de c?lulas-m?es no organismo. Na af?rese, ? utilizada uma m?quina semelhante a da hemodi?lise, a qual o doador permanece ligado por meio venoso. O processo dura de duas a tr?s horas. S?o recolhidos 10% da medula presente no sangue, o que ? recomposto no per?odo de dez a 15 dias. Puls?o lombar A puls?o ? um procedimento cir?rgico, que recolhe a medula diretamente do osso da bacia. O doador fica 24 horas no hospital, pois ? necess?ria anestesia geral. Esta ? a forma mais conhecida e divulgada na televis?o.