Fila da vacina??o

Fa?a o teste e confira sua posi??o na fila para a vacina contra Covid-19 O Portal ACESSA.com preparou esse guia para que voc? saiba qual ? a sua posi??o no plano de vacina??o da Covid-19. As informa?es foram baseadas nos dados do Governo Federal.

Importante destacar que at? o momento, nenhuma empresa desenvolvedora da vacina no mundo solicitou pedido de registro na Ag?ncia Nacional de Vigil?ncia Sanit?ria (Anvisa). Entretanto, 47 pa?ses come?aram a vacina??o contra Covid-19.

anunciou conv?nio com Butantan para aquisi??o de vacina contra Covid-19. Come?ar Qual a sua idade? Menos de 18 anos 18 a 59 60 a 74 Mais de 75 Trabalha na ?rea da Sa?de? M?dico, enfermeiro, fisioterapeuta, etc. ou trabalhador de apoio (recepcionista, seguran?a, etc.) Sim N?o Trabalha na ?rea da Educa??o? Professores e outros funcion?rios do n?vel b?sico ao superior, setor p?blico ou privado. Sim N?o Trabalha na ?rea da Seguran?a? Policial federal, militar ou civil, bombeiros, carcereiro e membros ativos das For?as Armadas. Sim N?o Voc? tem alguma comorbidade que agrave a Covid-19? Diabetes mellitus, hipertens?o arterial grave, doen?a pulmonar obstrutiva cr?nica, doen?a renal, doen?as cardiovasculares e cerebrovasculares, indiv?duos transplantados de ?rg?o s?lido, anemia falciforme, c?ncer ou obesidade grave (IMC >= 40). Sim N?o Voc? ? ind?gena? Aldeado em terra ind?gena. Sim N?o Voc? ? quilombola? Sim N?o Voc? ? ribeirinho? Sim N?o Voc? reside em asilo? Sim N?o Voc? ? gestante? Sim N?o Fase 1 14,8 milh?es de pessoas Trabalhadores da sa?de (m?dico, enfermeiro, fisioterapeuta, etc. ou trabalhador de apoio, como recepcionistas, seguran?as, etc.), pessoas com mais de 75 anos ou com mais de 60 em institui?es de longa perman?ncia, ind?genas em terras demarcadas e povos tradicionais ribeirinhos. In?cio em meados de fevereiro, segundo o governo. Gostaria de receber nosso boletim semanal? Refazer Fase 2 22,1 milh?es de pessoas Pessoas de 60 a 74 anos que n?o vivem em institui?es de longa perman?ncia (como asilos e institui?es psiqui?tricas). Segundo e terceiro m?s ap?s in?cio da vacina??o. Gostaria de receber nosso boletim semanal? Refazer Fase 3 12,7 milh?es de pessoas Pessoas com comorbidades: diabetes mellitus, hipertens?o arterial grave, doen?a pulmonar obstrutiva cr?nica, doen?a renal, doen?as cardiovasculares e cerebrovasculares, indiv?duos transplantados de ?rg?o s?lido, anemia falciforme, c?ncer ou obesidade grave (IMC>=40). Quarto m?s ap?s in?cio da vacina??o. Gostaria de receber nosso boletim semanal? Refazer Grupo priorit?rio Cerca de 10 milh?es de pessoas Professores (n?vel b?sico ao superior, setor p?blico ou privado), for?as de seguran?a (policial federal, militar ou civil e For?as Armadas) e salvamento (como bombeiros), funcion?rios do sistema prisional, presos, quilombolas, moradores de rua, portadores de defici?ncia, dentre outros. Vacina??o durante os 12 meses seguintes ap?s fase 3. Gostaria de receber nosso boletim semanal? Refazer Grupo n?o priorit?rio Cerca de 120 milh?es de pessoas Menores de 60, que n?o est?o em condi??o de vulnerabilidade, n?o atuam em profiss?es essenciais e n?o t?m comorbidades. Vacina??o ap?s o grupo priorit?rio, nos 12 meses seguintes ap?s fase 3. Gostaria de receber nosso boletim semanal? Refazer N?o recomendado Por falta de testes at? o momento, a vacina n?o ? recomendada para menores de 18 anos e gestantes. Gostaria de receber nosso boletim semanal? Refazer

Estrutura

Juiz de fora j? disp?e de estrutura montada para a vacina??o. Estar?o dispon?veis uma rede de frio, para manuten??o das vacinas com as caracter?sticas iniciais, 56 salas de vacinas ser?o utilizadas, 54 delas em Unidades B?sicas de Sa?de (UBS), uma no Departamento de Sa?de do Idoso e um posto drive-thru localizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As salas de vacina??o dever?o permanecer abertas de 8h ?s 18h.

As unidades respons?veis pela coleta de amostras para testagem da Covid-19 n?o v?o participar da vacina??o devido a maior circula??o de pacientes com suspeita ou confirma??o da doen?a. ? o caso do PAM Marechal e das UBSs Cidade do Sol, Vila Ideal, Dom Bosco e Nossa Senhora Aparecida. Est?o previstos ainda o uso de oito drive-thrus, assim como postos volantes em pra?as, igrejas e escolas.

Para evitar aglomera?es, na primeira quinzena ser? suspensa a vacina??o de rotina nas unidades que participar?o da campanha. O procedimento ser? mantido nas Unidades B?sicas que n?o participam da imuniza??o e no Departamento da Mulher, Crian?a e Adolescente (DSMCA).