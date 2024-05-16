Fila da vacina??o

Estrutura

Juiz de fora j? disp?e de estrutura montada para a vacina??o. Estar?o dispon?veis uma rede de frio, para manuten??o das vacinas com as caracter?sticas iniciais, 56 salas de vacinas ser?o utilizadas, 54 delas em Unidades B?sicas de Sa?de (UBS), uma no Departamento de Sa?de do Idoso e um posto drive-thru localizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As salas de vacina??o dever?o permanecer abertas de 8h ?s 18h.

As unidades respons?veis pela coleta de amostras para testagem da Covid-19 n?o v?o participar da vacina??o devido a maior circula??o de pacientes com suspeita ou confirma??o da doen?a. ? o caso do PAM Marechal e das UBSs Cidade do Sol, Vila Ideal, Dom Bosco e Nossa Senhora Aparecida. Est?o previstos ainda o uso de oito drive-thrus, assim como postos volantes em pra?as, igrejas e escolas.

Para evitar aglomera?es, na primeira quinzena ser? suspensa a vacina??o de rotina nas unidades que participar?o da campanha. O procedimento ser? mantido nas Unidades B?sicas que n?o participam da imuniza??o e no Departamento da Mulher, Crian?a e Adolescente (DSMCA).

Fila da vacina??o

Estrutura

Juiz de fora j? disp?e de estrutura montada para a vacina??o. Estar?o dispon?veis uma rede de frio, para manuten??o das vacinas com as caracter?sticas iniciais, 56 salas de vacinas ser?o utilizadas, 54 delas em Unidades B?sicas de Sa?de (UBS), uma no Departamento de Sa?de do Idoso e um posto drive-thru localizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As salas de vacina??o dever?o permanecer abertas de 8h ?s 18h.

As unidades respons?veis pela coleta de amostras para testagem da Covid-19 n?o v?o participar da vacina??o devido a maior circula??o de pacientes com suspeita ou confirma??o da doen?a. ? o caso do PAM Marechal e das UBSs Cidade do Sol, Vila Ideal, Dom Bosco e Nossa Senhora Aparecida. Est?o previstos ainda o uso de oito drive-thrus, assim como postos volantes em pra?as, igrejas e escolas.

Para evitar aglomera?es, na primeira quinzena ser? suspensa a vacina??o de rotina nas unidades que participar?o da campanha. O procedimento ser? mantido nas Unidades B?sicas que n?o participam da imuniza??o e no Departamento da Mulher, Crian?a e Adolescente (DSMCA).

-

Fila da vacina??o

Estrutura

Juiz de fora j? disp?e de estrutura montada para a vacina??o. Estar?o dispon?veis uma rede de frio, para manuten??o das vacinas com as caracter?sticas iniciais, 56 salas de vacinas ser?o utilizadas, 54 delas em Unidades B?sicas de Sa?de (UBS), uma no Departamento de Sa?de do Idoso e um posto drive-thru localizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As salas de vacina??o dever?o permanecer abertas de 8h ?s 18h.

As unidades respons?veis pela coleta de amostras para testagem da Covid-19 n?o v?o participar da vacina??o devido a maior circula??o de pacientes com suspeita ou confirma??o da doen?a. ? o caso do PAM Marechal e das UBSs Cidade do Sol, Vila Ideal, Dom Bosco e Nossa Senhora Aparecida. Est?o previstos ainda o uso de oito drive-thrus, assim como postos volantes em pra?as, igrejas e escolas.

Para evitar aglomera?es, na primeira quinzena ser? suspensa a vacina??o de rotina nas unidades que participar?o da campanha. O procedimento ser? mantido nas Unidades B?sicas que n?o participam da imuniza??o e no Departamento da Mulher, Crian?a e Adolescente (DSMCA).


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!