Sábado, 28 de dezembro de 2019, atualizada às 10h



Operação Boas Festas atua 19 estabelecimentos comerciais em Juiz de Fora

Da redação



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) vistoriou 360 estabelecimentos em Juiz de Fora durante a operação Boas Festas nesse mês de dezembro. O relatório foi apresentado nessa sexta-feira, dia 27.

Dos 30 supermercados, hipermercados e atacadistas visitados, apenas dois foram autuados. Uma queda em relação ao ano passado, quando oito estabelecimentos sofreram autuação. As principais infrações foram exposição à venda de produtos sem a devida informação, não possuir placa em local visível da existência do Código de Defesa do Consumidor e falta de funcionamento do leitor ótico.

Já entre as aproximadamente 330 lojas do comércio geral fiscalizadas, 17 sofreram autos de infração, praticamente dobrando os números do ano passado, quando nove estabelecimentos foram autuados. Expor produtos na vitrine externa e no interior do estabelecimento sem a devida informação do preço e não manter em local visível à disposição um exemplar do Código de Defesa do Consumidor estão entre as infrações cometidas pelas lojas.

Informações e orientações sobre o trabalho realizado pelo Procon podem ser solicitadas pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611, ou na sede da agência, na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.









