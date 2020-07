Quanto tempo tenho para reclamar meus direitos trabalhistas?



Paloma Santos 4/07/2020

É comum o empregado ser dispensado e ficar em dúvida sobre seus direitos, deixando passar determinado período de tempo para buscar saber se poderá ingressar judicialmente.



As dúvidas trabalhistas podem ser sanadas por um advogado atuante na área. Ele saberá orientar o trabalhador quanto aos direitos e o que poderão ser pleiteados na ação.



Mas a busca por esse profissional para ingresso judicial, tem um limite temporal. Depois que se encerra o contrato de trabalho e o empregado é dispensado, o trabalhador terá o prazo de 2 anos para ingressar judicialmente.



A partir da data do ingresso com a ação trabalhista, o trabalhador poderá reclamar os direitos dos 5 anos anteriores a esse ingresso.

Por exemplo, um empregado que trabalha em uma empresa há 10 anos e não recebia horas extra, é demitido em 2020. Ele terá dois anos para ingressar na justiça, ou seja até 2022 e poderá reclamar seus direitos quanto aos últimos 5 anos de trabalho, ou seja desde 2015. Se ele ingressar com a ação após 1 ano da sua dispensa, os 5 anos contam a partir do ingresso com tal ação, e poderá reclamar seus direitos apenas de 2016 até 2020, quanto aos outros anos, ocorreu a prescrição do direto de reclamar.



Por isso, é sempre importante estar atento aos prazos para procurar um advogado que possa ser útil na defesa de seus direitos trabalhistas.

