5 atitudes inteligentes do trabalhador





Paloma Santos 17/11/2020

Muitos trabalhadores simplesmente não sabem que existem formas de se resguardar quando não tem o conhecimento sobre determinados aspectos da relação de trabalho. Nesses casos é importante se atentar quanto a algumas atitudes que poderão fazer toda diferença.



1 - Não assine nada antes de ler e ENTENDER o que está escrito

Todos sabemos que ao assinar um documento você vincula sua aceitação e concordância quanto ao que ele está determinando, por isso, antes de assinar leia calmamente e procure entender o que está escrito. Use o tempo que precisar, ninguém é obrigado a entender a escrita difícil que normalmente esses documentos têm, e, se mesmo assim não entender, peça esclarecimentos. Caso reste dúvidas sobre algo que possa te prejudicar, não assine e peça ajuda a um advogado trabalhista.



2 - Tire uma cópia do atestado médico

É importante lembrar que faltas justificadas não devem gerar descontos salariais do empregado, e sobre isso, já trouxemos em nossa coluna os casos em que o trabalhador poderá faltar e não ser descontado. Para que possa se resguardar em todas as situações, se você entregou algum atestado médico no último mês, faça a cópia desse atestado, para que caso você seja descontado pela falta, possa demonstrar que justificou adequadamente e o desconto não deverá ser feito.



3 - Assine seu cartão de ponto sempre indicando suas horas extras

Caso futuramente você tenha que reivindicar suas horas extras, seu cartão de ponto será a comprovação de que de fato você prestou aquele serviço fora de sua jornada habitual de trabalho. Em muitas situações o empregado acredita que o cartão de ponto deve indicar apenas o seu horário habitual, porém ele existe justamente para comprovar se houve extrapolação do horário de trabalho e para que essas horas sejam cobradas.



4 - Nunca fale mal do patrão ou da empresa nas redes sociais

A utilização das redes sociais deve ser acompanhada de muita responsabilidade, as postagens que possam trazer imagens negativas sobre a empresa poderão gerar justa causa para o empregado e até mesmo, dependendo do que for dito, um processo por dano moral. Nunca faça isso.



5 - Saiba qual sindicato te representa

Sabendo isso você terá acesso a mais informações sobre seus direitos, pois os empregadores normalmente firmam com os sindicatos as Convenções Coletivas, que são uma espécie de acordo firmado visando o benefício do trabalhador. Um exemplo disso é o ticket alimentação, que normalmente é instituído por meio de convenção.



No mais, tenha sempre boa disposição e tire suas dúvidas com o RH e aqui, nas nossas colunas mensais!

Paloma Santos é advogada nas áreas trabalhista e tributária. É envolvida e criadora de projetos educacionais em redes sociais como o 'Paloma- Entendendo direito' , que busca disseminar conteúdos jurídicos que informam a população. Atualmente abriu seu próprio escritório de advocacia, onde trabalha e faz seus atendimentos. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.