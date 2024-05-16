Ter?a-feira, 03 de junho de 2008, atualizada ?s 17h

Justi?a eleitoral possui mais de R$ 250 mil para receber de multa aplicada nas elei?es de 2004 e 2006

Daniele Gruppi

Rep?rter

Candidatos que fizeram propaganda irregular nas elei?es de 2004 e 2006 est?o em d?bito com a justi?a eleitoral. Segundo o chefe do cart?rio da zona 154?, Andr? Luiz Faria, os processos ainda est?o em andamento, mas o valor das multas somariam cerca de R$ 250.242.

Faria afirma que s?o sete processos, e que destes tr?s est?o em d?vida ativa, ou seja, como n?o foram pagos pelos pol?ticos no cart?rio, o processo foi encaminhado para a Procuradoria.

O chefe do cart?rio diz ainda que o valor ? destinado para o Fundo Partid?rio, ou seja, ? repassado para distribui??o entre as legendas. Na Zona 315?, a informa??o ? de que a ?nica multa aplicada no per?odo ao candidato, foi recorrida e o parecer da Justi?a foi favor?vel ao pol?tico. Na 152?, n?o h? registros de aplica??o de penalidades, j? que n?o atuava com propaganda eleitoral, assim, como n?o h? 349?, criada para funcionar nas elei?es deste ano.