Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, atualizada às 8h

Procon abre inscrição para curso de férias de Direito do Consumidor

Da redação



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) abre vagas para o curso de Direito do Consumidor durante as férias. As inscrições começam nesta segunda-feira, 6, de janeiro, e vão até o preenchimento total de vagas. Os interessados deverão se inscrever pelo telefone (32) 2104-8702 ou presencialmente na sede do Procon/JF, na Av. Presidente Itamar Franco, 992, Centro.

Promovido pela Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira (Edcef), o curso terá início na segunda-feira, 27, e será ministrado sequencialmente (de segunda a sexta) até o próximo dia 31. O horário das aulas será das 18h30 às 20h30, no auditório do Procon/JF.

As aulas serão gratuitas, com material didático e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) incluídos. O curso prevê uma carga de 10 horas, com entrega de certificado ao final. O objetivo é ensinar ao aluno conceitos e princípios do Código. O objetivo da Edcef é a criação de um programa contínuo em módulos, para capacitação de estagiários, funcionários e demais interessados.

Os curso analisará situações reais, a partir de casos registrados pelo Procon/JF, para aplicação do Direito do Consumidor.







