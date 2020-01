Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, atualizada às 9h25



Procon orienta para as compras de material escolar

Da redação



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) divulgou, nesta quinta-feira, 9 de janeiro, orientações para o consumidor, relacionadas às compras de material escolar. A primeira dica é pesquisar, seja em lojas físicas ou online, para garantir preço mais acessível. Se a compra for pela internet, perceba se o frete não sairá mais caro do que o produto. Fazer compras coletivas também facilita a negociação de desconto.

Se o intuito é economizar ao máximo, é importante que os pais e responsáveis evitem os materiais que tenham personagens, logotipos e acessórios. Geralmente, os produtos sem adereços têm preço menos elevado.

Itens com tampas e pingentes, ou colas, tintas, pincéis atômicos e fitas adesivas devem ser seguros, a fim de que a criança não se machuque ou corra risco de ingestão. Por isso, é fundamental adquirir materiais com o selo de identificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e informações a respeito do fabricante ou importador, com boas condições de armazenagem, prazo de validade e se apresentam algum tipo de risco.

Antes de ir às compras, é importante atentar quanto ao reaproveitamento de alguns objetos utilizados ano passado, para não comprar material sem necessidade. Exija sempre a nota fiscal, e cheque se os produtos estão devidamente funcionando.

Informações e orientações sobre o trabalho realizado pelo Procon podem ser solicitadas pelos telefones (32) 3690-7610 e 3690-7611, ou na sede da agência, na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

