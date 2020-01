Sábado, 18 de janeiro de 2020, atualizada às 907

Procon abre vagas para o curso de educação financeira de 2020



Da redação



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) está com vagas abertas para o curso de educação financeira de fevereiro. As inscrições começam na terça-feira, 21. As vagas oferecidas são limitadas. Os interessados deverão comparecer à sede do Procon, na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro, ou fazer a inscrição pelo telefone 2104-8702.

Voltado para consumidores, o curso de educação financeira, promovido pelo Departamento de Estudos, Projetos e Pesquisas (Depp), é dividido em duas modalidades: o vespertino, em formato workshop, acontecerá na segunda-feira, 3, das 14h às 18h. Já a segunda modalidade será noturna, com aulas em três terças-feiras e uma na quinta, em fevereiro, das 18h30 às 20h30.

As aulas ministradas visam ensinar mudanças de hábitos e comportamentos relacionados ao consumo. Serão abordadas noções de investimento, orçamento doméstico e diagnóstico financeiro. Organizado pela Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira do Procon/JF, o curso de educação financeira é totalmente gratuito e inclui o material didático da metodologia “Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar” (Dsop).

Informações e orientações sobre direitos do consumidor podem ser solicitadas pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611, ou na sede da agência, na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.





