Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, atualizada às 12h03

Empresas de telefonia lideram ranking de reclamações no ano passado em JF



Da redação



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) realizou o levantamento das empresas que registraram o maior número de reclamações durante o ano de 2019. Segundo a pesquisa, empresas de telefonia se mantêm na frente no ranking. O ranking das empresas mais reclamadas pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Liderando a lista, a empresa Telemar Norte e Leste S/A (Oi TV, Oi Fixo, Oi Móvel, Oi Velox), que havia registrado 18,97% do total de reclamações no ranking passado, aumentou o percentual para 19,62%, com 4.863 queixas. Outra que aumentou o número de reclamações foi a Tim Celular S/A, que passou a ocupar a segunda posição e pulou de 3,85$ para 4,6%, com 1.134 atendimentos. A empresa Claro S/A continuou na terceira posição, mas também aumentou o percentual de 3,97% para 4,07%, com 1.004 reclamações.



Os Sistema Nacional de Informações e Defesa do Consumidor (Sindec) do Procon/JF registrou 24.649 atendimentos em 2019. Um número menor comparado a 2018, quando registrou 25.516 no total geral. Nas outras posições que completam o top 10, aparecem a Telefônica S/A (Vivo), Banco Bradesco, E Show Produções Ltda, Via Varejo S/A (loja física), Companhia de Energia de Minas Gerais S/A (Cemig), Banco Itaú S/A e a Caixa Econômica Federal.

