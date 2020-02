Sábado, 1 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h

Procon/JF abre vagas para curso sobre direito do consumidor

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) vai realizar mais um curso de Direito Básico do Consumidor (CDC). Para se inscrever, o interessado deve ligar para (32) 2104-8702, ou comparecer à sede do órgão, na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro. As inscrições terão início nesta segunda-feira, 3.

Promovido pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (Depp) e pela Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira (Edcef), o CDC proporciona aos alunos estudos acerca da análise de situações-problema, aplicando os principais conceitos do Direito do Consumidor em casos reais registrados no Procon/JF, além de analisar e discutir doutrina e jurisprudência sobre a aplicação e o enquadramento da legislação consumerista brasileira. O objetivo é que, através dessa temática, a pessoa esteja ciente dos seus direitos e deveres, e que difunda esse conhecimento no dia a dia.

As aulas se iniciam em 4 de março e acontecerão sempre às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, e vão até 27 de abril. Serão 30 horas de carga, com certificado de participação ao final do curso, que é gratuito e inclui material didático, contendo o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Mais informações e orientações sobre direitos do consumidor podem ser solicitadas pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611, ou no Procon, na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Centro.





