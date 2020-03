Quarta-feira, 18 de março de 2020, atualizada às 7h40

Procon alerta para abuso nos preços de álcool em gel e máscaras cirúrgicas

Da redação



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) está atenta às questões de venda dos produtos relacionados ao coronavírus (Covid-19), após receber denúncias de que o preço do álcool em gel e das máscaras cirúrgicas está abusivo. Durante a pesquisa de constatação, para posterior orientação aos consumidores quanto aos seus direitos, no entanto, os produtos não foram encontrados no mercado.

Apesar disso, o Procon, tendo como base o Código de Defesa do Consumidor (CDC), alerta que, elevar os preços sem justa causa é prática abusiva, e o estabelecimento poderá ser multado. Quanto à falta dos produtos, pode ser devido à procura, logo, cada caso deverá ser analisado.

O consumidor que se deparar com algum valor desses produtos ou serviços relacionados ao coronavírus e considerar abusivo deve ligar para o Procon, telefones (32) 3690-7610 e (32) 3690-7611, ou registrar reclamação pelo site consumidor.gov.br

