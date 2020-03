Sexta-feira, 20 de março de 2020, atualizada às 10h

Cemig orienta consumidores sobre o uso consciente da energia elétrica

Da redação



Com a recomendação pelos órgãos de saúde para que as pessoas fiquem em casa para evitar o alastramento do coronavírus, a Cemig reforça algumas dicas simples de utilização racional da energia elétrica. Além de economizar energia, essas medidas podem aliviar o valor da conta de energia nos próximos meses.

De acordo com Ronaldo Lucas Queiroz, gerente de Eficiência Energética da Cemig, o chuveiro merece uma atenção especial. Com mais pessoas em casa, aumenta a quantidade de banhos e uso desse equipamento, que é o que mais consome energia, devido à sua alta potência. "A recomendação para economizar energia com o chuveiro é reduzir o tempo de banho e, se possível, colocar o seletor de temperatura na posição 'verão', o que reduz a potência em 30%, que faz uma grande diferença na hora de receber a conta de energia", explica o gerente da Cemig.



A geladeira é o segundo equipamento que mais consome energia em uma residência, em virtude do "abre e fecha" ao longo do dia. Uma geladeira em bom estado de uso funciona 12 horas por dia, ou seja, 360 horas por mês. "É muito importante lembrar que alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no eletrodoméstico, pois isso sobrecarrega o aparelho e consequentemente aumenta o consumo.

Caso não tenha como desligar o ar-condicionado, programe-o para que ele desligue após alcançar a temperatura desejada. Converse com quem estiver no ambiente para que evite deixar portas e janelas do cômodo abertas enquanto ele estiver em uso. Se o dia estiver fresco, opte pelo ventilador.



Como muitas empresas estão adotando o sistema de home office para preservar seus trabalhadores, as famílias precisam ficar atentas ao consumo de computadores e periféricos. Ao se ausentar por curto período de tempo, o monitor deve ser desligado. Outros componentes, como impressoras e caixas de som também devem ficar desligados, quando o computador não estiver sendo utilizado.



Aparelhos ligados em stand by também consomem energia, por isso, sempre que possível tire os equipamentos da tomada. Sempre que deixar um ambiente desligue a luz e faça uso da luz natural abrindo bem janelas e cortinas.

Videogames e aparelhos de TV devem ser desligados quando não estiverem em uso. "Converse com os pequenos para que evitem deixar mais de um aparelho ligado ao mesmo tempo, como por exemplo, a TV e o computador", explica.



